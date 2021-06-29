Üye Girişi
FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI - Son Dakika

FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI

29.06.2021 11:25

BİRLEŞMİŞ Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), gençler ve kadınların tarımdaki rolü ve kooperatifçilik konularında, 'Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik' temasıyla çalıştay düzenledi.

BİRLEŞMİŞ Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), gençler ve kadınların tarımdaki rolü ve kooperatifçilik konularında, 'Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik' temasıyla çalıştay düzenledi. İki gün sürecek olan çalıştayla, yöresel tarım ürünlerinin ülke kalkınmasına maksimum fayda ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması, tarımda yenilik ve inovasyonun aile işletmelerine de ulaştırılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliğinde Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli Mahallesi'nde 'Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik' temasıyla çalıştay düzenledi. BAU-FAO Tarım Uygulama Alanı'nda düzenlenen çalıştaya AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ile Cemal Öztürk, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, protokol mensupları, kadın kooperatifleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte yöresel tarım ürünlerinin ülke kalkınmasına maksimum fayda ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması, tarımda yenilik ve inovasyonun aile işletmelerine de ulaştırılması ve kadınların, gençlerin kooperatifleşme konusunda bilgi sahibi olmaları, akıllı tarım uygulamaları dijital tarım ve sürdürülebilir gıda sistemleri ile ilgili teknolojilerin süreçlere aktif olarak dahil edilmesi hedefleniyor.

'KARADENİZ'İN ENDEMİK BİTKİLERİNİ ORTAYA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ'

Çalıştayla ilgili açıklamalarda bulunan BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, Karadeniz'in endemik bitkilerini ortaya çıkarabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bölgedeki yetişen ürünlerin uluslararası arenaya açmak istediklerini belirten Yücel, 'Bahçeşehir Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler'in Tarım Örgütüyle birlikte Piraziz'de bir alan kuruyoruz. Bu alan geleceğin tarımına yön verebilecek, akıllı tarımı uygulamak adına bir merkez. Karadeniz'in endemik bitkilerini ortaya çıkarabilmek ve bunlarla ilgili de yörenin yemeklerine tattırabilmek, bu bölgenin gastronomisini uluslararası arenaya açmak istiyoruz. İnsanlarımıza eğer bununla ilgili bir çalışma, eğitim verebilirsek amacımıza ulaşmış olacağımızı düşünüyorum. Bu çalışmaların özellikle kadınların istihdamında önemli roller oynayacağını umuyorum. Burada eğitimler vereceğiz. Uygulama alanlarımız olacak ve uluslararası piyasalara elde ürettikleri ürünlerin nasıl erişmesiyle ilgili katılımcılara örnekler yapacağız. Amacımız bu topraklarda yetişen değerli bitkileri tarımda, ilaçta nasıl kullanılabileceğini üniversitemizin uygulama alanında göstermiş olacağız' dedi.

'ÜLKEMİZDEN ÇIKACAK DÜNYA MARKALARI YARATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de ilçede kurulan tesisin herkese açık olduğunu ifade ederek, 'Burada kurduğumuz merkezin yapacağı iş, özellikle sürdürülebilir gıda sistemleri ve tarım alanında araştırma çalıştırmaları yapmak, aynı zamanda tüm hedef kitleler için eğitim programları tasarlamak olacaktır. Çünkü sürdürülebilir bir dünya için hem tarımı hem kadını hem teknolojiyi bir arada ele almamız gerekiyor. Gençlerin, girişimcilerin bu sektörde var olması için eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapacak. Bu merkezimiz, bu alandaki tüm ilgili bilim insanlarına ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen tüm gençlerimize, hali hazırda tarım alanında olup girişim yapmak isteyen veya kurduğu şirketi büyütmek isteyen tüm kadınlarımıza ve insanlarımıza açık olacak. Yereldeki uygulama alanlarımızla Birleşmiş Milletlerin deneyimini bir araya getirdiğimizde ve dünyada ilk kurduğumuz bu merkezle çok ciddi farkındalık çalışmaları yaratacağımıza ve umuyorum ki ülkemizden çıkacak dünya markaları yaratacağımızı düşünüyorum' diye konuştu.

'YEREL ÜRETİCİLERİ DESTEKLEMELİYİZ'

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise gıda güvenliğini dünyada sağlamakla yükümlü kuruluş olduklarına dikkat çekerek, 'Burada yerel üreticileri, küçük aile işletmeciliğini sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Giresun buna en uygun örneklerden bir tanesi. Burada büyük fındık bahçeleri, çay bahçeleri var ama sonuçta küçük çiftçilerin ayrıca pazara eriştikleri yerel ürünler de var. Onların doğru şekilde pazara inmesini desteklemek adına farklı bilgiler paylaşılacak, farklı sunumlar gerçekleştirilecek' ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında, alana kurulan stantlarda üreticiler tarafından üretilen sebze ve meyvelerin yanı sıra elişleri de satışa sunuldu. İki gün sürecek olan çalıştay, yarın sona erecek.

FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI
FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI
FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI
FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI
FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI
FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI
FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI
FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI
FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI

Bahçeşehir Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Gastronomi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu 12:11 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı 11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor 11:11 Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı 10:54 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek 10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor 09:56 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor

Son Dakika Haberleri
12:21 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu
12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı         
12:17
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı         
11:20
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır         
10:54
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih         
10:35
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı         
09:14
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı         
16:17
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 13:03:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FAO İLE BAU'DAN 'YÖRESEL ÜRÜNLER, GASTRONOMİ VE KOOPERATİFÇİLİK' ÇALIŞTAYI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement