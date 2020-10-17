Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı başkanlığında asayiş toplantısı - Son Dakika

112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz , Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım , İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy , Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, il genelinde gerçekleştirilen asayiş çalışmaları değerlendirildi. - MANİSA

Manisa 'da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında il genel asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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