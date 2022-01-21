Son dakika haberi... İstinafın bozduğu 19 faili meçhul cinayete ilişkin dava 22 Nisan'a ertelendi - Son Dakika

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) bozma ilamı sonrası, eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 19 sanığın, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yeniden yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Enver Ulu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanıklardan Ziya Bandırmalıoğlu'nun ölüm ilamının dava dosyasına ulaştığını bildirdi. BAM'ın bozma ilamında sanık Ulu'nun sorgusunun yapılmadığının görüldüğünü belirten mahkeme başkanı, bu bakımdan Ulu'nun ifadesinin alınacağını söyledi.

Sanık Ulu, 1986'dan itibaren 18 yıl özel harekatta görev yaptığını kanunların çizdiği sınırların dışına çıkmadığını belirtti.

Daha önce savcılıkta ifadelerini tekrarladığını bildiren Ulu, "Maktulleri öldürmedim. Ayhan Çarkın'ın ifadeleri yalan ve iftiradır." dedi.

Söz alan müşteki avukatı Yusuf Alataş ise BAM'ın, mahkemenin kararında eksiklik ve yanlışlıklar tespit ettiğini ve bu yüzden mahkemenin dosyayı baştan inceleyip karar vermesi gerektiğini belirtti.

Mahkemenin bağımsız olmadığını öne süren Alataş, "Yargılayan da devlet, yargılanan da. Eğer devlet geçmişiyle yüzleşmek istiyorsa, bu davayla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkere yazarak, 1994 yılı ve öncesinde polis teşkilatında "Uzi" marka silah bulunup bulunmadığının tespitine, bulunuyorsa silah-kovan balistik raporlarının dosyaya gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 22 Nisan'a ertelendi.

Davanın geçmişi

İlk duruşması 16 Nisan 2014'te yapılan davada, 13 Aralık 2019'da karar açıklanmıştı.

Buna göre, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki kamu davası düşürüldü.

İranlı Lazem Esmaeili ve Asker Smitko'nun öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar, Mahmut Yıldırım, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırıldı.

Yine Ağar'ın da aralarında bulunduğu bütün sanıkların, diğer 17 cinayet yönünden kendilerine atılı suçlamalardan beraatlerine hükmedildi. Karar, istinaf mahkemesine taşındı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi, 5 Nisan 2021'deki kararında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararını bozdu.