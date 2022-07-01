Son dakika haberi... KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİ OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haberi... KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİ OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

01.07.2022 14:35

Son dakika gündem haberi: İZMİT'te, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç'un (35) cansız bedeni, giriş yaptığı belirlenen bir otelin odasında bulundu.

İZMİT'te, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç'un (35) cansız bedeni, giriş yaptığı belirlenen bir otelin odasında bulundu. Başından vurulan Tonguç'un intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu.

Olay öğle saatlerinde, İzmit Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Emrah Tonguç'un, İzmit'te bir otele giriş yaptığı belirlendi. Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Tonguç'un cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri çağırıldı. Tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiği belirlenen Emrah Tonguç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tonguç'un tabanca ile başına ateş ederek intihar ettiği düşünülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Kayıp başvurusu yapılmıştı; otel odasında ölü bulundu Kayıp başvurusu yapılmıştı; otel odasında ölü bulundu Evlerden para ve ziynet eşyası çalıyorlardı, yakayı ele verdiler Evlerden para ve ziynet eşyası çalıyorlardı, yakayı ele verdiler
Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİ OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİ OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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