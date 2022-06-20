Kaza, 31 Mayıs'ta Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Giresun istikametine seyir halinde olan 52 ADB 234 plakalı otomobilin sürücüsü Veysel Fatih Sever, aynı istikamette seyreden Alparslan Gür'ün kullandığı 52 AN 133 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Sever, karşı istikamete geçerek, Murat Çufadar idaresindeki 52 AV 479 plakalı ciple Fırat Duman idaresindeki 07 AIU 503 plakalı otomobile çarpıp takla attı. Kazada Veysel Fatih Sever ile Fırat Duman'ın yanı sıra Murat Çufadar ve cipteki yolcular Çufadar'ın eşi Yeşim Çufadar ile 2 çocuğu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kazada yaralanan avukat, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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