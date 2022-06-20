Son dakika haberi: Kazada yaralanan avukat, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kazada yaralanan avukat, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

20.06.2022 15:04
Son dakika haberi: Kazada yaralanan avukat, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberleri... ORDU'da, zincirleme trafik kazasında eşi ve 2 çocuğuyla yaralanan avukat Murat Çufadar (47), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ORDU'da, zincirleme trafik kazasında eşi ve 2 çocuğuyla yaralanan avukat Murat Çufadar (47), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çufadar için adliye önünde tören düzenlendi.

Kaza, 31 Mayıs'ta Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Giresun istikametine seyir halinde olan 52 ADB 234 plakalı otomobilin sürücüsü Veysel Fatih Sever, aynı istikamette seyreden Alparslan Gür'ün kullandığı 52 AN 133 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Sever, karşı istikamete geçerek, Murat Çufadar idaresindeki 52 AV 479 plakalı ciple Fırat Duman idaresindeki 07 AIU 503 plakalı otomobile çarpıp takla attı. Kazada Veysel Fatih Sever ile Fırat Duman'ın yanı sıra Murat Çufadar ve cipteki yolcular Çufadar'ın eşi Yeşim Çufadar ile 2 çocuğu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

KURTARILAMADIKentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Murat Çufadar, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Avukat Çufadar için Ordu Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene Çufadar'ın eşi Yeşim, çocukları Mecit Buhaç ve Ali Batın'ın yanı sıra Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Baro Başkanı Sibel Torun ile adliye çalışanları katıldı. Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yaparken istifa eden ve 2019 yılında avukatlık mesleğine başladığı öğrenilen Çufadar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında taşınarak tören alanına getirildi. Çufadar'ın eşi ve yakınları, cübbesinin de üzerine konduğu tabutla fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Çufadar, helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Giresun'un Piraziz ilçesine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kazada yaralanan avukat, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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