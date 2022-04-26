Son dakika haberi: Keşan'da Asri Cami ve cenaze işleri hizmet binasının temeli atıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Keşan'da Asri Cami ve cenaze işleri hizmet binasının temeli atıldı

26.04.2022 09:21
Son dakika haberi: Keşan'da Asri Cami ve cenaze işleri hizmet binasının temeli atıldı

Son dakika haberlerine göre Keşan ilçesinde, Asri Cami ve Keşan Belediyesi Cenaze İşleri Hizmet Binası'nın yapımı için temel atma töreni düzenlendi.

Keşan ilçesinde, Asri Cami ve Keşan Belediyesi Cenaze İşleri Hizmet Binası'nın yapımı için temel atma töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, cenaze hizmetlerinin tümüyle tek noktadan yürütüleceğini belirtti.

Değerli ve gerekli bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gönül belediyeciliği anlayışıyla acılı günlerimizde eksikliğini hissettiğimiz bir hizmetin daha temelini hep birlikte atıyoruz. Asri Camisi, gasilhanesi, taziye alanı, morgu, cenaze işleri hizmet binası ile defin işlemleri tek noktadan yürütülecek komplike bir hizmetin temelini attık. Temel atma törenimizin Keşan'ımızın manevi geleceği için çok kıymetli, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğu için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Temel atma törenimizin Keşan Belediyemize, Keşan'ımıza, tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyor, camimizin yapımında destekleri ile bize katkı sunan hayırseverlerimiz ile temel atma törenimizi onurlandıran herkese çok teşekkür ediyoruz."

İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit'in ettiği duanın ardından cami ve cenaze işleri hizmet binasının temeli atıldı.

Törene, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, cami ve cenaze işleri hizmet binasının yapımına katkıda bulunan Özbingöl ile Fidanoğlu şirketlerinin yöneticileri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Keşan'da Asri Cami ve cenaze işleri hizmet binasının temeli atıldı - Son Dakika


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