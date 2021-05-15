Ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Edip Bayram, akşam saatlerinde tartıştığı babası Ali Bayram'ı silahla vurarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Edip Bayram annesi Seher Bayram ile amcasının çocukları Hüseyin ve Cafer Bayram'ı da yaraladı. Hüseyin ve Cafer Bayram yaralı olarak kaçmayı başarırken hastanede tedavi altına alındı. Zanlı yaralı annesini ise evde rehin aldı.

3 JANDARMA YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri ile de çatışmaya giren zanlı 3 askeri yaraladı. Açılan ilk ateşte 1 astsubay ile 2 uzman erbaşın yaralandığı belirtildi. Köyün giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapatıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

DAHA ÖNCE AMCASINI ÖLDÜRMÜŞ

Şahsın 2006 yılında amcası Hüseyin Bayram'ı öldürdüğü ve yaşı küçük olduğundan dolayı 3 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.