10. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

10. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu düzenlendi

19.11.2020 10:00
10. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu düzenlendi, System.String[]

Maltepe Üniversitesi ve Lojistik Derneğinin (LODER) iş birliğiyle 2010 yılından bu yana düzenlenen 'Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu' bu yıl 'Topraktan Beslenmeye' temasıyla hayata geçirildi.

Maltepe Üniversitesi ve Lojistik Derneğinin (LODER) iş birliğiyle 2010 yılından bu yana düzenlenen 'Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu' bu yıl 'Topraktan Beslenmeye' temasıyla hayata geçirildi. Küresel salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi yapılan sempozyuma, alanında uzman akademisyenlerle sektörün tanınmış isimleri katıldı. Sempozyuma koronavirüsle mücadele sürecinde iyi gıdaya verilen önemin artması nedeniyle tarladan sofraya yolculuğun sağlıklı koşullarda nasıl ilerleyebileceği konuşuldu.

"LOJİSTİĞİN, SAĞLIKLI BESLENMEDEKİ ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "İnsanın toprakla ilişkisi hiçbir zaman sona ermeyecektir. Günümüzde özellikle gıda gereksinimlerinin karşılanması için ürünlerin soğuk zincirle insanlara ulaşması gerekiyor. İnsan hakları açısından baktığımızda da insanların en sağlıklı şekilde beslenme hakkını korumada lojistik sektörünün önemi ortaya çıkıyor. Lojistiğin, sağlıklı beslenmedeki rolü çok önemli" dedi.

"YENİ TÜR TEDARİK ZİNCİRLERİ KURMALIYIZ"

Tarım gıda lojistiğinin dünya çapındaki en stratejik sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Lojistik Derneği Başkanı, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, "Koronavirüs salgını sürecinde yeni tür tedarik zincirleri kurmamız gerektiğini gördük. Öte yandan değişen yeni beslenme alışkanlıklarına yönelik de tarım gıda tedarik zincirleri oluşturmalıyız. Gıda ve tarım ürünlerinin enflasyona da etkisi yüksek. Tedarik zincirinin geliştirilmesi bu açıdan da çok önemli" diye konuştu.

"SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİMİN ÖNEMİ DAHA FAZLA ORTAYA ÇIKTI"

Dünyada tarım gıda tedarik zincirlerinin artık beslenme alışkanlıklarının değişmesine göre şekillenmeye başladığını belirten Maltepe Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Dr. Atiye Tümenbatur, "Tarım gıda tedarik zincirini; iklim değişikliği, hijyen, gıda güvenliği, teknoloji, sağlık, verimlilik, kayıt dışılık, pazarlama, atık gıda, lojistik ve tedarik zinciri, arz ve talep planlaması gibi temel faktörleri etkiliyor. Örneğin sağlıklı beslenmede hayvansal ürünlerdeki proteinlerden bitkisel ürünlerdeki proteinlere geçiş söz konusudur. Bununla birlikte yaşadığımız küresel salgın ortamında da sağlıklı gıdaya erişimin önemi daha fazla ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR VE İZLENEBİLİR TARIM HAYATA GEÇİRİLMELİ"

"Türkiye'de tarımsal ArGe için ayrılan payların arttırılması ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Tefken Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama AŞ Genel Müdürü Emrah İnce ise, "Sürdürülebilir ve izlenebilir tarımın hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Fidandan süpermarketteki rafa kadar izlenebilirliğin yaygınlaştırılma çalışmalarının başladı" dedi. Dimes Genel Müdürü Ozan Diren ise tarım ürünleri sektöründe kooperatifleşme ve teşviklerin önemli olduğunu söyledi. Kooperatiflerin ülke genelinde örgütlenmesi, ortak satış planlamasının devreye girmesi gerektiğini belirten Diren, ihtiyacı olan şirkete en yakın çiftçiden ürün tedarik edilmesiyle uzak mesafelerden ürün alınmasının ve dolayısıyla maliyet artışlarının önüne geçilebileceğine dikkat çekti.


10. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu düzenlendi
10. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu düzenlendi
10. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu düzenlendi
10. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu düzenlendi
10. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu düzenlendi

Maltepe Üniversitesi, Koronavirüs, Maltepe, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 10. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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