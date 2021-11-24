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Son dakika haberi... Şırnak'ta aranan terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Şırnak'ta aranan terör şüphelisi yakalandı

24.11.2021 22:39
Son dakika haberi... Şırnak'ta aranan terör şüphelisi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan zanlı yakalandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan zanlı yakalandı.

Uludere Jandarma Suç Arama Timi (JASAT), "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Beytüşşebap ilçesi nüfusuna kayıtlı şüpheli S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalıma kapsamında Hakkari'de olduğu tespit edilen S.A. düzenlenen operasyonla bulunduğu adreste yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi... Şırnak'ta aranan terör şüphelisi yakalandı

Uludere, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şırnak'ta aranan terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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