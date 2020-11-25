Son dakika haberi: Sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet - Son Dakika

Son dakika haberi: Sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet

25.11.2020 15:34
Son dakika haberi: Sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik başlattığı ücretsiz internet hizmetinden sonra şimdi de sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına 3 ay boyunca ücretsiz mobil internet paketi yükleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik başlattığı ücretsiz internet hizmetinden sonra şimdi de sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına 3 ay boyunca ücretsiz mobil internet paketi yükleyecek.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemiyle öğrenimlerine devam eden öğrencilere ücretsiz internet desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla şimdi de sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi internet erişimi olmayan 928 kırsal mahallede ücretsiz wi-fi bağlantısı kurulumuna devam ederken, Başkan Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir paylaşım yaparak sosyal yardımlardan faydalanan 15 bin öğrenciye ücretsiz mobil internet desteği vereceklerini açıkladı.

3 ay boyunca 10 GB mobil internet ücretsiz

Ankara'da yaşayan ve sosyal yardım alan 96 bin aileye kısa mesajla (SMS) başvuru formuna ilişkin link gönderilerek, ihtiyaç duyan öğrencilerin ücretsiz internet için başvurabilecekleri bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilere seslenerek, "Ailesi sosyal yardımlardan yararlanan 15 bin öğrencimizin eğitim hakkından mahrum kalmasını önlemek için 3 aylık 10 GB internet desteğimizi başlattık. Müracaat edenlerin yüklemelerini bu hafta için tamamlamayı planlıyoruz. Bizim desteğimiz sizin başarınız olsun" dedi.

Başkent'te eğitim gören ve Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına yönelik başlatılan hizmet için başvuru süreci devam ediyor. Daha önce başvuramayan sosyal yardım alan öğrencilere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ikinci kez kısa mesaj gönderilmeye başlandı. Yeni başvuruda bulunacak öğrencilerin önümüzdeki aydan itibaren cep telefonlarına 3 aylık 10 GB ücretsiz internet yüklenecek. - ANKARA

Son dakika haberi: Sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet
Son dakika haberi: Sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pandemi Sosyal Destek, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet - Son Dakika


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