Son dakika haberi! Sudan hükümeti: Darfur'da suç işleyenlerin yargılanması için önümüzde 3 seçenek var - Son Dakika

Son dakika haberi! Sudan hükümeti: Darfur'da suç işleyenlerin yargılanması için önümüzde 3 seçenek var

20.10.2020 07:59

Son dakika haberleri: Sudan hükümeti, ülkenin batısındaki Darfur'da işlenen insanlık suçlarının faillerinin yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile 3 seçeneği değerlendirdiklerini açıkladı.

Sudan hükümeti, ülkenin batısındaki Darfur'da işlenen insanlık suçlarının faillerinin yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile 3 seçeneği değerlendirdiklerini açıkladı.

Sudan Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, UCM Savcısı Fatou Bensouda'yı kabulünün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "UCM Savcısı Bensouda ile Darfur'daki suçların faillerinin yargılanması konusunda 3 seçeneği tartıştık." dedi.

Abdulbari, özel bir mahkeme kurulması, Sudan ve UCM arasında karma bir mahkeme ya da sanıkların Lahey'deki mahkemeye çıkarılmasının öngörüldüğü 3 seçeneği görüştüklerini söyledi.

Öneriler üzerinde değerlendirmelerin sürdüğünü aktaran Abdulbari, "Uluslararası hukuka uygun olarak Sudan hükümetinin iradesini ve mağdurların haklarını karşılayan ortak bir görüşe ulaşmak amacıyla görüşmeleri önümüzdeki günlerde sürdürme konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

UCM Savcısı Fatou Bensouda da Sudanlı yetkililerle görüşmelerinin "yapıcı" ve "verimli" geçtiğini kaydetti.

"UCM'nin hedefi, savaş mağdurları için adaletin sağlanmasıdır"

Bensouda, son olarak Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bensouda'nın "UCM'nin asıl hedefi, siyasetten uzak olarak savaş mağdurları için adaletin sağlanmasıdır. Bu ziyareti, UCM'nin tutuklama emri çıkardığı sanıklarla ilgili geçiş dönemi hükümetiyle koordinasyon ve entegrasyon kapsamında gerçekleştirdik." ifadelerine yer verildi.

Bensouda'nın, Sudan hükümetinin adaletin sağlanması için mahkemeye sunduğu destekten övgüyle söz ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Kameruddin'in de ortak hedefleri gerçekleştirmek adına UCM heyetinin görevlerini kolaylaştırmak için çalışmaya hazır olduklarını söylediği aktarıldı.

3 Ekim'de nihai barış anlaşması imzalanmıştı

Sudan hükümeti ile Devrimci Cephesi bünyesindeki silahlı hareketler, 3 Ekim'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da, Darfur'da insanlık suçu işleyenlerin cezalandırılmasını da içeren nihai barış anlaşması imzalamıştı.

Bensouda, Sudanlı yetkililerle UCM'nin ülkenin batısındaki Darfur bölgesinde işlenen insanlık suçlarıyla ilgili konulardaki çalışmalarını koordine etmek ve Sudan vatandaşlarının davalarında kaydedilen ilerleme konusunda bilgilendirmede bulunmak üzere cumartesi günü Hartum'a gelmişti.

UCM Savcısı, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hmidti, Geçici Hükümet Başbakanı Abdullah Hamduk, Dışişleri Bakanı Kameruddin ve Başsavcı Tac es-Sir Ahmed el-Hıbr ile de görüşmüştü.

Cancavid milislerinin lideri, savaş suçundan yargılanacak

UCM, "Darfur'da savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkardığı Cancavid milislerinin komutanı olduğu öne sürülen Ali Muhammed Ali Abdurrahman Kuşeyb'in Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM misyonunca 9 Haziran'da mahkemeye teslim edildiğini duyurmuştu.

Sudan hükümetine karşı savaşan Kuşeyb, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavid milisleri arasında gerçekleşen görüşmelerde yer almıştı.

Mahkeme, Batı Darfur'un Kodoom, Bindist, Mukjar ve Arawala köylerinde cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçların emri altındaki Cancavid milislerince işlendiği gerekçesiyle Kuşeyb'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan yargılayacak.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan, UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyi'nde alınan bir karar sayesinde UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla çok sayıda kişi hakkında yakalama emri çıkartmıştı ancak bazı davalar, ölüm ve delil yetersizliği gibi nedenlerle düşmüştü.

Kuşeyb'in yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun, eski Savunma Bakanı Abdurrahim Hüseyin ve Afrika Birliği Barış Gücü Üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Kuşeyb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda, şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Sudan hükümeti: Darfur'da suç işleyenlerin yargılanması için önümüzde 3 seçenek var
Son dakika haberi! Sudan hükümeti: Darfur'da suç işleyenlerin yargılanması için önümüzde 3 seçenek var
Son dakika haberi! Sudan hükümeti: Darfur'da suç işleyenlerin yargılanması için önümüzde 3 seçenek var
Son dakika haberi! Sudan hükümeti: Darfur'da suç işleyenlerin yargılanması için önümüzde 3 seçenek var

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur, Sudan, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sudan hükümeti: Darfur'da suç işleyenlerin yargılanması için önümüzde 3 seçenek var - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler "Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor         
07:47
Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü         
07:21
FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı         
00:34
Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü         
17:02
İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı         
15:42
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 08:15:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Sudan hükümeti: Darfur'da suç işleyenlerin yargılanması için önümüzde 3 seçenek var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei