Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri ilçede narkotik uygulamaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, uygulama sırasında Kırkkepenekli Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.
Aramada, satışa hazır 20 gram eroin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:07 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika