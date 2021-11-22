Son dakika haberi: Ürdün Kralı Abdullah, Bahreyn Kralı Al Halife'yle ikili ilişkiler ve Filistin meselesini görüştü - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'yle ikili ilişkiler ve Filistin meselesini görüştüğü bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'e gelen Ürdün Kralı Abdullah'ın, Bahreynli mevkidaşı Al Halife'yle bir araya geldiği kaydedildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin ticari ve ekonomik ortaklık seviyesinin ilerlemesi üzerinde durularak, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi masaya yatırıldı.

Güvenlik ve istikrarın korunması için terörle mücadelede çabaların birleştirilmesi konusuna değinilen görüşmede, Filistin meselesi başta olmak üzere ortak öneme sahip konularda istişarelerin devam etmesi gerektiği belirtildi.

İkilinin ayrıca öncelikli bir mesele olan Filistin meselesinde, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı barışın sağlanması için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Suriye meselesine de değinilen görüşmede, Kral Abdullah, ülkesinin Suriye'nin egemenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması çabalarını desteklediğini belirtti.

Resmi temasları kapsamında bugün Bahreyn'e gelen Ürdün Kralı Abdullah'ın bir sonraki durağı Birleşik Arap Emirlikleri olacak.