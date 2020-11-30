Son dakika haberi: Virüsün bitmesi için gözyaşı dökerek dua etti - Son Dakika

GAZİANTEP'te koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Tedbirlerin ihlal edildiği çarşıda alışveriş yapan Mehmet Yılmaz (77) gözyaşı döküp, virüsün bitmesi için sürekli dua ettiğini söyledi.

Gaziantep'te halk, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği caddelerde birçok kişi, maskelerini çene altında tutarken, polis ekipleri de vatandaşı tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor. Bazı kişilerin yasak olmasına rağmen insan yoğunluğunun olduğu yerlerde maskeyi indirerek, sigara içtiği de gözlendi.Vatandaşlar, genel olarak alınan tedbirlerin kendileri için iyi olduğunu ve daha da artırılması gerektiğini belirtti. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e tedavi olmak için gelen Mehmet Yılmaz ise alışveriş yaptığı caddede gözyaşı dökerek, "Koronavirüsün ne zaman biteceğini bilmiyoruz. 3 ay, 5 ay ne kadar sürecek bilmiyoruz. Bu virüsün bitmesi için her gün Allah'a dua ediyorum" dedi.