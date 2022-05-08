Son dakika haberi! Yıkım kararı verilen hobi bahçelerindeki yapılar için beklenen karar çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yıkım kararı verilen hobi bahçelerindeki yapılar için beklenen karar çıktı

08.05.2022 13:48
Son dakika haberi! Yıkım kararı verilen hobi bahçelerindeki yapılar için beklenen karar çıktı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi yetkililerince 60 prefabrik evin bulunduğu hobi bahçesi için alınan yıkım kararıyla ilgili protestoların ardından yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi yetkililerince 60 prefabrik evin bulunduğu hobi bahçesi için alınan yıkım kararıyla ilgili protestoların ardından yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Sarısungur Mahallesi'nde bulunan Botanikkent Hobi Bahçeleri için birkaç gün önce Odunpazarı Belediyesi tarafından yıkım kararı alındı. Yaklaşık 30 dönümden oluşan ve 66 hissedarı olan hobi bahçesinde bulunan 60 adet prefabrik evin yıkım kararı üzerine bölge sakinleri bir araya gelerek kararı protesto etti. Hobi bahçesi sakinleri tarafından yapılan başvuruların ardından Eskişehir 2. İdare Mahkemesi konuyla ilgili kararını açıkladı. Yarın yıkımı yapılacak olan yapılar için 30 günlük yürütmeyi durdurma kararı çıktı. - ESKİŞEHİR

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Odunpazarı Belediyesi'nden Cemal Süreya Evi Odunpazarı Belediyesi'nden Cemal Süreya Evi Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu Eskişehir'de hobi bahçelerindeki evlerin yıkım kararı 30 günlüğüne durduruldu

Odunpazarı Belediyesi, Prefabrik, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Yıkım kararı verilen hobi bahçelerindeki yapılar için beklenen karar çıktı - Son Dakika


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