Son dakika haberleri... 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Edirne'nin Balkan Savaşı sırasında kuşatma altında kaldığını ve 26 Mart 1913 tarihinde işgal edildiğini belirtti.

İşgalle birlikte Sarayiçi mevkisinde yüzlerce vatan evladının günlerce esir tutulduğunu aktaran İba, binlerce askerin, sivilin açlık ve zor koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapan Edirne'nin 20. yüzyılın başlangıç yıllarında tarihin en zor günlerini geçirdiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Sarayiçi'nde esir tutulan birçok askerimiz, sivillerimiz, çocuklarımız günlerce hayatta kalma mücadelesi vermiş, en sonunda teslim olmak zorunda kalmışlardır. Hiç kuşkusuz ki yaptıkları, milletimizin yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Allah bir daha milletimize, devletimize böyle günler yaşatmasın.

Edirne'nin tarihine unutulmaz iz bırakan Balkan Savaşları'nın 109. yıl dönümü vesilesiyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere serhat şehri Edirne için uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazileri şükran ve rahmetle anıyorum."

CHP İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Balkan Savaşı sırasında Edirne'nin Mehmet Şükrü Paşa kumandasında 155 gün kahramanca savunulmasına karşın 26 Mart 1913'de işgal edildiğini belirtti.

Pekcanlı, işgalle birlikte binlerce askerin esir edildiğini açlık ve salgın nedeniyle pek çoğunun şehit düştüğünü ifade etti.

Edirne'nin Enver Paşa komutasındaki birlikler tarafından 21 Temmuz 1913' te yeniden vatan topraklarına katıldığını belirten Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyor ve inanıyoruz ki atalarımızın uğruna canlarını verdiği bu topraklar sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti toprakları kalmaya ve ay yıldızlı bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandırmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimiz ile bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum."

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Balkan şehitlerini şükran ve rahmetle andığını belirtti.

Tekin, Edirne'nin 26 Mart 1913'de işgal edildiğini, işgalle birlikte Sarayiçi mevkiinde esir tutulan binlerce vatan evladının günlerce hayatta kalma mücadelesi verdiğini bildirdi.

Şehit ve gazilerin emaneti olan Türkiye'nin geleceğe taşınması için gereken çalışmaların yapılması gerektiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti.

"Plan üstüne plan üreterek geçmişte olduğu gibi günümüzde de bilhassa Müslüman coğrafyada sürekli çatışma çıkararak bizleri bölüp, parçalayıp kolay yutulur lokma haline getirmeye çalışıyorlar. Bize yakışan geçmişte olduğu gibi yine lider ülke olmaktır. Bunun için de önce İslam birliğini ihya etmek gerekir."