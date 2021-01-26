Son dakika haberleri! ABD'nin son Şam Büyükelçisi Ford, ülkesinin Suriye'deki stratejisinin başarısız olduğunu düşünüyor Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! ABD'nin son Şam Büyükelçisi Ford, ülkesinin Suriye'deki stratejisinin başarısız olduğunu düşünüyor Açıklaması

26.01.2021 14:01
Son dakika haberleri! ABD'nin son Şam Büyükelçisi Ford, ülkesinin Suriye'deki stratejisinin başarısız olduğunu düşünüyor Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suriye stratejisinin başarısız olduğunu savunarak yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin farklı bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele başta olmak üzere bölgedeki sorunların...

ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suriye stratejisinin başarısız olduğunu savunarak yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin farklı bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele başta olmak üzere bölgedeki sorunların çözümünde Türkiye ve Rusya ile çalışması gerektiğini belirtti.

Ford, ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yayımlanan "ABD'nin Suriye'deki stratejisi başarısız oldu" başlıklı makalesinde, Trump yönetiminin Suriye politikasındaki başarısızlıklarına değinerek Washington yönetiminin, Suriye'de devlet inşa edemeyeceğini kabul etmesi gerektiği belirtti.

Eski ABD Başkanı Trump'ın, 4 yıllık görev süresi boyunca defalarca ülkesini ulus inşa etme konumundan çıkaracağı yönünde söz verdiğini hatırlatan Ford, Trump'ın, çatışma sonrası toplumları yeniden inşa etme ve istikrara kavuşturmak için ortaya konan uzun vadeli ABD çabalarının, yanlış yönlendirildiğini ve başarısızlığa mahkum olduğunu savunduğunu aktardı.

"Ancak Trump yönetimi, savunduğu ulus inşa etmeme politikasından, Suriye'de uzun soluklu bir çabayı sürdürmek için ayrıldı." ifadesini kullanan Ford, ABD'nin, Suriye'deki rejimin başındaki Beşşar Esed'i, ülkenin kuzeydoğusundaki önemli anayasal reformları ve Kürt özerk bölgesini kabul etmeye zorlamak için askeri güç ve mali baskı kullanmaya çalıştığını kaydetti.

Ford, ABD gözetiminde bu bölgenin, kendi ordusu, sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve terör örgütü PKK/ YPG ile sözde yarı devlet haline geldiğini iddia etti ve ayrıca bölgenin ABD'nin mali desteği ve askeri koruması altında büyüdüğü değerlendirmesinde bulundu.

Kendi kendini destekleyemeyen bu bölgenin, öngörülebilir gelecekte ABD kaynaklarına bağımlı kalacağı yorumunda bulunan Ford, "Bu türden açık uçlu bir taahhüt, ABD'nin ihtiyacı olan şey değil. Suriye hiçbir zaman büyük bir ABD ulusal güvenlik sorunu olmadı ve oradaki Amerikan çıkarları, her zaman çatışmanın Washington'un başka yerlerdeki daha önemli kaygılarını tehdit etmesini önlemekle sınırlı kaldı." ifadelerine yer verdi.

Ford, ABD'nin ulusal çıkarının, Suriye'nin doğusunda yönetim şeklini garanti etmek olmadığına, terörist tehditleri kontrol altına alma olduğuna dikkati çekti.

"Biden yönetimi, ABD'nin mevcut Suriye politikasını yöntemini değiştirmeli" "

Robert Ford, mevcut ABD politikasının, bu merkezi hedefi gerçekleştirmek için çok az şey yaptığına işaret ederek, "Ayrıca Şam'da siyasi reformu güvence altına almadı, ülkede istikrarı geri getirmedi ve DEAŞ'ın kalıntılarıyla ilgilenmedi. ABD Başkanı Joe Biden, halihazırda Suriye'de konuşlandırılmış yüzlerce ABD askerini geri çekerek ve DEAŞ'ı kontrol altına almak için Rusya ve Türkiye'ye güvenerek yöntem değiştirse iyi olur." önerisinde bulundu.

Ford, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki çıkarlarını kabul etmenin daha iyi sonuçlar doğurabileceğini de ifade etti.

"Biden ekibi, Rusya ve Türkiye'ye daha çok güvenmeli"

Biden'ın, Trump yönetiminin stratejisini sürdürebileceğine işaret eden Ford, ancak bunun toplumlar arası gerilimleri şiddetlendirebileceği ve DEAŞ'ın kontrol altına alınamamasıyla sonuçlanarak, milyarlarca doların boşa harcanması anlamına gelebileceği yorumunda bulundu.

Ford, "Trump'ın, Suriye politikasındaki kusurlar göz önüne alındığında, yeni yönetimin farklı bir yaklaşıma ihtiyacı var. Biden ekibi, mevcut ABD stratejisini sürdürmek yerine yeni keşfettiği diplomasi vurgusuyla Rusya ve Türkiye'ye daha çok güvenmeli." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, DEAŞ, Ford, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ABD'nin son Şam Büyükelçisi Ford, ülkesinin Suriye'deki stratejisinin başarısız olduğunu düşünüyor Açıklaması - Son Dakika


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