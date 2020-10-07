ABD yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ABD yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
07.10.2020 15:56
ABD yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına ait 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
ABD yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına ait 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden 14.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 103 metre uzunluğundaki ABD Donanmasına ait 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli yüksek hızlı transfer gemisi, 15.30 sıralarında Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. ABD Donanmasına ait gemiye, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Yüksek hızlı transfer gemisi 'USNS Carson City', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
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