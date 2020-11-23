Son dakika haberleri! AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, beraberindeki Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile belediyenin yapımı devam eden yatırımlarını inceledi.

Altıeylül Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Canbey, Altıeylül Kültür Merkezi, Plevne Kapalı Pazar Yeri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve ALGEM inşaatlarını gezerek firma yetkililerinden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, projelerin bitmesiyle Altıeylül'ün daha da kıymetli hale geleceğini belirterek, çalışmalarından dolayı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'yı kutladı.

Avcı ise 4 büyük projenin yapımının sürdüğünü belirterek, "Şu an yapımı devam eden projelerimiz tamamlandığında ilçemize ve şehrimize çok önemli ve ihtiyaç duyulan eserleri kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.