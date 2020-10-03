Son dakika haberleri! Antalya'da personel servisi, tıra çarptı: 12 yaralı...Kaza anı kamerada - Son Dakika

Antalya'da personel servisi, tıra çarptı: 12 yaralı...Kaza anı kamerada

-Kazada, fide şirketinde çalışanların bulunduğu personel servisinden 2 kişi, sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla kurtarıldı

-Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da park halindeki tıra, içerisinde fide şirketinde çalışanların bulunduğu personel servis midibüsü çarptı. Kazada, servis aracında bulunan fide şirket çalışanı 12 kişi yaralandı. Servis aracında sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Abdullah K.'nin kullandığı 07 GVF 32 plakalı servis midibüsü, yan yola girerek personel indirdi. Ardından yoluna devam eden sürücünün kullandığı midibüs, Hüseyin C'nin kontrolündeki park halinde bekleyen 07 ABC 878 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kaza sonrası bir fide şirketinde çalıştıkları öğrenilen 16 personelden 12'si yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle servis aracının ön yolcu koltuğunda oturan iki kadın, sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Gözyaşlarına boğuldular

Kazayı hafif yaralarla atlatan kazazede personeller, diğer arkadaşlarına yardım etmek için çaba sarf etti. Kazanın şokunu üzerinden atamayan yaralılar, gözyaşlarına boğuldu. Yaralılardan 8 kişi tedavi için çevredeki hastanelere sevk edilirken, 4 kişinin tedavisi ayakta gerçekleştirildi. Polis ekipleri, her ikisi sürücünün de ifadesine başvurdu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Yan yolda park halindeki tıra, servis midibüsünün çarpma anı görüntülere yansıdı.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.