Zanlıların Ardahan merkeze bağlı Köprücük, Yalnızçam ve Nebioğlu köyleri ile Damal ilçe merkezinde çeşitli tarihlerdeki hayvan hırsızlıklarına karıştıkları öne sürüldü.

Operasyonda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Damal ilçesinde 25 Haziran-7 Kasım'daki hayvan hırsızlıklarına karışan şüphelilere yönelik Ardahan ve Kars'ta belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Ardahan ve Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Ardahan ve Kars'ta hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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