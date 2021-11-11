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Son dakika haberleri | Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü otobüs kazası davası - Son Dakika

Son dakika haberleri | Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü otobüs kazası davası

11.11.2021 13:51
Son dakika haberleri | Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü otobüs kazası davası

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan şoför Baki Tatlı'nın, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar...

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan şoför Baki Tatlı'nın, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Baki Tatlı ile maktul Sevgi Yamaç Yalçın'ın yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmada, sanığın kazada asli kusurlu olduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye gönderildiği belirtildi. Sanık avukatı, yeniden rapor alınmasını istedi.

"Seyir halinde cep telefonuyla uğraştı, tünele 61 kilometre hızla girdi"

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu söyleyerek mahkemeye sundu.

Mütalaada, kamera kayıtlarından yapılan tespite göre, otobüs şoförü Baki Tatlı'nın olay tarihinde, Barbaros Bulvarı Balmumcu tüneli içerisinde seyrederken sol eline aldığı şarja takılı cep telefonuyla uğraşmaya başladığı aktarıldı.

Sanık Tatlı'nın bu sırada hızını azaltmayarak 30 kilometre hız sınırı olan tünele 61 kilometre hızla girdiği, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, tünel girişindeki bariyerlere çarptığı anlatılan mütalaada, sanığın meydana gelen kazada asli ve tek kusurlu olduğu kaydedildi.

Mütalaada, 20 yıllık şoförün tecrübesine ve deneyimine güvenerek kullandığı otobüste cep telefonuyla uğraştığı ve gitmesi gereken hızın 2 kat üstüne çıktığı belirtilerek, İETT otobüsü şoförü sanığın birçok insanın hayatını ilgilendiren kamusal nitelikteki şehir içi ulaşımda görev yaptığına dikkati çekildi.

Sanığın yüklendiği işin ağır sorumluluklarını bilmesi ve bunun sonuçlarını öngörmesi gerektiği vurgulanan mütalaada, sanık şoförün "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

"Bir anlık hatam sonucu gerçekleşti"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Tatlı, 20 yıllık şoför olduğunu belirterek, "Olay bir anlık hatam sonucu gerçekleşti. Ben de istemiyordum." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tatlı'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşma ertelendi.

Olayın geçmişi

Dolmabahçe istikametine seyir halindeki D-173 hattında çalışan 34 TN 2686 plakalı çift katlı İETT otobüsü, 21 Nisan'da Barbaros Tüneli'nde sürücü Baki Tatlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpmıştı.

Kazada yolcu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan bir yolcu da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Araç içi görüntülerde cep telefonuna baktığı sırada kaza yapan ve alınan bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğu tespit edilen şoför Baki Tatlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tatlı'nın "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Cumhuriyet, İstanbul, Beşiktaş, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü otobüs kazası davası - Son Dakika


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