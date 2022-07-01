BOMBALAR ALTINDA KEMOTERAPİ ALDI, AMELİYAT İÇİN ANTALYA'YI SEÇTİ

UKRAYNA'nın Odessa kentinde meme kanseri hastası Viktoriia Pasternachenko (42), Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle Antalya'ya gelemeyince bombalar altında kemoterapi aldı. Hastanın tedavi protokolünü hazırlayan Türk doktorlar, Pasternachenko ile sürekli irtibat halinde tedaviye destek verdi. İlaç tedavisinin ardından ameliyat olması gereken Pasternachenko, Antalya'ya gelerek sağlığına kavuştu.

Ukrayna'nın Odessa kentinde özel çocuklar rehabilitasyon merkezinde çalışan çocuk psikoloğu Viktoriia Pasternachenko, 2021 yılında meme kanseri olduğunu öğrendi. Pasternachenko, daha sonra Antalya'ya gelerek özel bir hastanede ilk kemoterapisi aldı. Daha sonra ülkesine dönmek zorunda kaldı. Doktoru Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da ülkesinde tedavisine devam edebilmesi için protokol düzenledi. Ukrayna'da hazırlanan protokole göre kemoterapisine devam eden Pasternachenko, Prof. Dr. Özdoğan'ın gözetimi altındayken Ukrayna-Rusya savaşı başladı. 6'ncı kürü bomba sesleri altında hastanede alan Pasternachenko, 8 kürü tamamladıktan sonra ameliyatını olmak için Antalya'ya geldi. Aynı hastanede Prof. Dr. Alihan Gürkan'ın operasyonu ile sağlığına kavuşan Ukraynalı hasta taburcu oldu ve duygusal anlar yaşadı.

'ZOR ŞARTLAR ALTINDA BAŞARILI BİR TEDAVİ SÜRECİ YÜRÜTTÜK'

Viktoriia Pasternachenko'nun Ukrayna-Rusya savaşı döneminin hastalarından biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Hastamız bize geldiğinde bölgesel ilerlemiş bir meme kanseriydi. Zorlu bir meme kanseriyle karşı karşıyaydık. Hastanemizde bir kür aldı, sonra ülkesinde devam etti. Savaş nedeniyle gelemedi. Fakat orada kendisine destek vererek, ameliyat öncesi tedavilerinin aksamamasını sağladık diye konuştu.

Hastanın ülkesindeki tüm olumsuzluklara rağmen pozitif umudunu koruduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özdoğan, Zor şartlar altında başarılı bir tedavi süreci yürüttük. Savaşa rağmen, zorlu ülke koşullarına rağmen bizden kopmaması, bizim hastamıza her türlü desteği vermemiz; ülkemiz adına da gurur verici. Hastamız ameliyatını oldu ve şifaya ulaştı. Artık ülkesine göndereceğiz, mutluyuz dedi.

Hastanın koruyucu ışın tedavisinin başlayacağını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Özdoğan, Gerekirse ülkesinde bu tedavisini de yöneteceğiz. Artık online erişim olduğu için yabancı hastalarımıza, ülkelerinde de katkı sağlayabiliyoruz diye konuştu.

'MEME KORUYUCU AMELİYAT YAPTIK'

Viktoriia Pasternachenko'nun meme ameliyatını yapan Prof. Dr. Alihan Gürkan da hastanın onkolojik olarak tedavisinin tamamlanmış olduğunu belirtti. Gürkan, Kansere karşı bir yıkım ekibiyiz. Kanserli binayı yıkıyoruz. Tabi bu, bir ekip işi. Herkesin emeğiyle mevcut bir tümörü yok etmiş bir ekip var dedi.

Kanserin multidisipliner yaklaşım gerektiren bir hastalık olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gürkan, Kanser, özellikle de meme kanseri korkulması gereken bir hastalık değil. Ayrıca artık meme kanserinde memenin alınması, günümüz cerrahisinde söz konusu değil. Çünkü meme kanserini çok erken tanıyoruz, çok erken müdahale ediyoruz. İlaçlarla zaten tümörü yok edebiliyoruz, bu nedenle memeyi almıyoruz. Hatta çoğu hastaya yaptığımız rekonstrüksiyon (yeniden yapım) ile onları daha güzel memeyle çıkarıyoruz. Sonuçta hasta için kozmetik olarak önemli bu. Ukraynalı hastamız da ameliyatını oldu. Artık sağlıklı olarak ülkesine dönebilecek diye konuştu.

'UKRAYNA'YA BOMBALAR DÜŞTÜĞÜNDE KEMOTERAPİ ALIYORDUM'

Viktoriia Pasternachenko ise ameliyatın ardından kendini çok mutlu hissettiğini belirterek, Antalya'ya gelmekle doğru bir karar verdiğini söyledi. Pasternachenko, Doğru yere ve doğru doktorlara gelmişim. Ukrayna'ya ilk bombalar düştüğünde 6'ncı kemoterapimi alıyordum. Çok tedirgindim, çok korkmuştum. Ukrayna'da bir belirsizlik başlamıştı. Hepimiz için şok bir durumdu ama benim gibi hastalıkla savaşan insanlar için belirsizlik çok daha zordu dedi.

Kemoterapisini Türk doktorunun gözetiminde ülkesinde tamamladıktan sonra ameliyat için karar vermesi gerektiğini kaydeden Pasternachenko, Bir anne olarak zor bir seçim yapmak zorunda kaldım. Anneler beni anlar. ya tedavime Ukrayna'da devam edecektim ya da Türkiye'ye gelecektim. Başka seçeneğim yoktu. Tedavimi ülkemde, Türk doktorların gözetimi altında aldım. Sayelerinde tedavim tamamlandı. Ameliyat içinse Türkiye'ye gelmeye karar verdim. 20 yaşındaki ikiz oğullarıma, yetiştirdiğim öğrencilerime ve arkadaşlarıma bana destek verdikleri için çok teşekkür ederim diye konuştu.

'SEVİNÇTEN AĞLAYABİLİRİM'

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Viktoriia Pasternachenko, Sevinçten ağlayabilirim ama burada güzel görünmek gerektiğini bildiğim için kendimi tutuyorum. Şu anda sağlıklı bir insanım, tümörüm alındı ama bu duruma tam alışmış değilim dedi.

Operasyona girmeden önce kendini iki memenin birden alınması ihtimaline karşı hazırladığını da sözlerine ekleyen Pasternachenko, Antalya'da ameliyat olduktan sonra anladım ki doğru hekimlere gelmişim. Memem alınmadan ameliyat yapıldı diye konuştu.

Taburcu olduğu sırada Prof. Dr. Alihan Gürkan'a sarılarak teşekkür eden Ukraynalı hasta, ömür boyu minnettar olacağını söyledi.