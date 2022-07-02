Son dakika: Bursa'da kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Bursa'da kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 10 şüpheli tutuklandı

02.07.2022 01:41

Son dakika haberi: Bursa'da kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 10 şüpheli tutuklandı Bursa'da kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen şüphelilere, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı...

Bursa'da kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 10 şüpheli tutuklandı

BURSA - Bursa'da kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen şüphelilere, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda, Z.Ö.ve B.A.isimli 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dördünün aynı aileden, ikisinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Fuhuşa sürüklenen 14 yabancı uyruklu kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Örgütün katalog, özel internet siteleri ve müşteri referanslarıyla kadınları fuhşa sürüklediği tespit edilirken, kaçmak isteyen kadınların ise çeşitli tehdit ve işkencelere maruz kaldığı öğrenildi. Örgüt mensuplarının evlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, fuhuştan elde edildiği düşünülen 32 bin lira ile bir miktar döviz ve 27 bin Özbekistan Somu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Bursa'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı Bursa'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Bursa'da kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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