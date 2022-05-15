Son dakika haberleri... Bursa'da trafik kazalarında 4 ayda 23 can kaybı, 2 bin yaralı - Son Dakika

Türkiye genelinde resmi verilere göre yılın Ocak-Nisan döneminde meydana gelen 143 bin 823 trafik kazasında 533 kişinin öldüğü, 74 bin 96 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ise şehir genelinde ilk 4 aylık dönemde meydana gelen kazalarda 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Nisan ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Nisan ayında meydana gelen 35 bin 741 kazada 139 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk dört aylık döneminde ise 533 kişi hayatını kaybetti. Bursa Emniyet Müdürlüğü ise şehirde 4 ayda meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 659 kişinin yaralandığını, 23 kişinin öldüğünü duyurdu. Şehirde geçtiğimiz Nisan ayı boyunca 494 yaralamalı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 682 kişi yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. Dört aylık dönemde kent genelinde meydana gelen 4 bin 521 maddi hasarlı kaza ise kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Bursa'daki araç sayısı ise 1 milyonu aştı. - BURSA