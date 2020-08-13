Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (5) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (5)

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını "çok yönlü, bütüncül" yaklaşımla, "sıfır tolerans" ilkesiyle sürdürdüklerini bildirdi.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (5), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını "çok yönlü, bütüncül" yaklaşımla, "sıfır tolerans" ilkesiyle sürdürdüklerini bildirdi.

Erdoğan, Mamak'taki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen AK Parti 19'uncu Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında yaptığı konuşmada, Türkiye'yi adım adım 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıyacaklarını belirtti.

AK Parti'nin millete söyleyeceği daha çok sözü, ülkeye yapacağı çok hizmeti olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Ağustos akşamı Bitlis'in Ahlat ilçesine gideceği bilgisini verdi.

Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı konutu yaptıklarını ve geceyi orada geçireceklerini anlatan Erdoğan, 26 Ağustos sabahı da Malazgirt'e geçip her yılki kutlamayı bu yıl da yapacaklarını anlattı.

Siyaseti dar, hizipçi kalıplar içine hapsetmekten hep kaçındık

Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar gerçekleştirilen büyük reformlar ve dönüşümlerle sadece geleceğin büyük ve güçlü Türkiyesinin temellerini attıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İnşallah inşaa sürecini de yine milletimizle birlikte tamamlayacağız. Biz hiçbir zaman sadece seçim başarısını hedefleyen ve bunun üzerinden siyaset yapan bir parti olmadık. Siyaseti dar, hizipçi kalıplar içine hapsetmekten hep kaçındık. Toplumun 'değişim' taleplerine cevap vermeyi ve bütün vatandaşlarımızın hukukunu kararlılıkla savunmayı ilke edindik. AK Parti hareketini, milletimizin her geçen gün daha çok sahiplenmesinin arkasında yatan sebep budur. Üyesinden delegesine ve teşkilat yöneticilerine kadar her kademede vazife üstlenen arkadaşlarımızın tek amacı, aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmek olmuştur. Türkiye'de bu kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka parti daha yoktur. Bu başarı, AK Parti teşkilatlarının milletimizle olan muhabbet bağının hep güçlü kalması sayesinde mümkün olmuştur. Biz millete efendi olmak için değil hizmetkar olmak için bu yürüyüşe katıldık."

AK Parti'nin bu bilinci kaybetmediği için bugünlere geldiğine işaret eden Erdoğan, bu bağ güçlü tutulduğu müddetçe millete ve ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin bir önemli özelliğinin de "istişareye verdiği önem" olduğunu, her kademede istişarenin parti çalışmalarının "olmazsa olmaz" şartı kabul ettiklerini aktardı.

"Milletin üzerine uçaklarla, tanklarla, helikopterlerle saldıranları unutmayacağız"

Kongre sürecini, teşkilatların hesap vermesi ve yenilenmesi yanında en kapsamlı istişare zemini olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu harekete, bu davaya gönül veren milyonlar nice hain tertip karşısında saflarını hep sıklaştırmış, fitneye geçit vermemiştir. Ülkemizi darbe teşebbüsleriyle, terörle, sokak şiddetiyle, ekonomik saldırılarla zayıf düşürmeye çalışanlar, karşılarında hep milletimizin ferasetini, cesaretini, vatan sevgisini bulmuşlardır. Asla kindar değiliz, kimseye husumet beslemiyoruz ama 2002 Kasım'ından itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız. Hukuktan siyasete, ekonomiden diplomasiye her alanda milletimize pusu kuranları unutmayacağız. Milletin üzerine uçaklarla, tanklarla, helikopterlerle saldıranları unutmayacağız. Onları üzerimize gönderenleri de unutmayacağız. Bu ülkenin bütünlüğüne ve dirliğine, milletimizin birliğine ve beraberliğine karşı kurulan hain tuzakları unutmayacağız. Bizi birbirimize düşürmek için sürekli kılçık atanları unutmayacağız. Maalesef bazılarının yaraları pansuman etmek yerine deşerek, 18 yıldır sayısız defa yaşadığımız bu senaryoya malzeme verdiklerini görüyoruz."

"Kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34,4'e yükseldi"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'de kadınların en aktif şekilde yer aldığı bir hareket olduğuna, AK Parti'nin 4 milyon 800 bini aşan kadın kolları üye sayısının Türkiye'deki diğer tüm partilerin toplam sayısından bile fazla olduğuna işaret etti.

Böyle bir partinin kadın hakları konusunda aktif olmamasının mümkün olmayacağını ifade eden Erdoğan, "2002'den bu yana yasal düzenlemelerden kamuda kadın istihdamının artışına, iş dünyasından sivil toplum örgütlerine kadar toplumsal hayatın bütün alanlarında kadınlarımızın geldiği nokta bütün istatistikler itibarıyla eski ile kıyaslanamayacak düzeydedir." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, 2004'te Anayasa'ya haklar konusunda özellikle "kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir" dediklerini, "devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür" hükmünü ilave ettiklerini anlattı.

Bu maddeye 2010 yılında "pozitif ayrımcılığı" da eklediklerini dile getiren Erdoğan, "Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı Kanun 2012 yılında yürürlüğe girdi. Evde el emeğiyle üretilen ürünlerin, yıl içinde elektronik ortamlar üzerinden gerçekleştirilen satış tutarının asgari ücretin yıllık brüt tutarı kadar olan kısmını gelir vergisinden muaf tuttuk. Doğum yapan çalışanlara pek çok kolaylık sağladık. Son 18 yılda kadın işgücü yaklaşık 4 milyon, kadın istihdamı 2,8 milyon arttı. Kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34,4'e ve istihdam oranı ise yüzde 28,7'ye yükseldi." ifadesini kullandı.

Son 18 yılda 2 milyon 44 bin kadının aktif işgücü piyasası programlarından faydalandığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesleki eğitim kurslarından ise 933 bin kadının yararlandığını söyledi.

Erdoğan, işbaşı eğitim programlarından da programın başladığı 2009'dan 2019 yılı sonuna kadar 770 bin kadının faydalandığını bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, kendi işini kurmak isteyenleri desteklemek için düzenledikleri girişimcilik eğitim programlarından 2007'den 2019 sonuna kadar toplam 215 bin kadının istifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2002 yılında kız çocuklarının ilköğretimde okullaşma oranı yüzde 87,3, bu düzeydeydi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla ilkokul düzeyinde kız çocukları için net okullaşma oranı yüzde 92,1'e, ortaokul düzeyinde kız çocukları için net okullaşma oranı yüzde 93,6'ya ulaştı. Ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 45,2'den 83,9'a yükseldi. Kadınların yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 13,5 iken bu oran da yüzde 46,4'e çıktı. Üniversitelerde kadın öğretim görevlileri oranı yüzde 50,35'tir. Profesörler içerisinde kadın oranı yüzde 32, doçentler içerisinde kadın oranı yüzde 40, doktor ve öğretim üyeleri içerisinde yüzde 44, araştırma görevlileri içerisinde yüzde 51'dir."

Erdoğan, bütün dünyada erkeklerin egemen olduğu diplomatik görevlerde 266 büyükelçiden 66'sı, 85 başkonsolostan 17'si, 81 genel müdür ve genel müdür yardımcılarından 24'ünün kadın olduğunu aktararak, toplam 14 bin 918 hakimden 6 bin 878'inin, yani yüzde 46,1'inin ve 6 bin 967 savcıdan 1025'inin, yani yüzde 14,7'sinin kadın olduğunu vurguladı.

2002 genel seçimlerinde parlamentodaki kadın milletvekili sayısının 24, kadın temsil oranının da 4,4 olduğunu anımsatan Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran 2018 seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 104'e, temsil oranı da yüzde 17,45'e yükseldi. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla 'sıfır tolerans' ilkesi ile sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, ilki Aralık 2012'de açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) bugün 81 ilde hizmet verdiğine dikkati çekerek, bugüne kadar ŞÖNİM'den hizmet alan kadın sayısının 538 bini bulduğunu anlattı.

Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 61'ini, düzenli yardım faydalanıcılarının yüzde 67'sini, süreli yardım faydalanıcılarının ise yüzde 54'ünü kadınların oluşturduğunu da vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şartlı nakit transferleri kapsamında annelere yaptığımız ödeme tutarı 11,1 milyar liranın üzerindedir." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 21:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu: (5) - Son Dakika

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