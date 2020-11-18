Son dakika haberleri: Diyarbakırlı çocuklar dünyaca tanınan değerlerle buluşuyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Diyarbakırlı çocuklar dünyaca tanınan değerlerle buluşuyor

18.11.2020 11:07
Son dakika haberleri: Diyarbakırlı çocuklar dünyaca tanınan değerlerle buluşuyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, Türkiye ve dünyada iz bırakan 7 önemli şahsiyeti çocuklara tanıtmak amacıyla hazırladığı 70 bin kitabı ilkokul öğrencilerine dağıttı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, Türkiye ve dünyada iz bırakan 7 önemli şahsiyeti çocuklara tanıtmak amacıyla hazırladığı 70 bin kitabı ilkokul öğrencilerine dağıttı.

Kayapınar Belediyesince, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Haçlılara karşı verdiği büyük mücadeleler ve Kudüs'ün fethiyle özdeşleşen Selahaddin Eyyubi, sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yaptığı kabul edilen ünlü İslam alimi Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri, beyin cerrahisindeki çalışmalarıyla dünyaca tanınan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Türk şiirinde önemli bir yer edinen şair Ahmed Arif, "Yaş Otuz Beş" ve "Memleket İsterim" eserleriyle Türk şiirinin unutulmazları arasına giren şair ve yazar Cahit Sıtkı Tarancı ve Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Sezai Karakoç'un hayatının anlatıldığı 7 ayrı kitap hazırlandı.

Kitaplar sayesinde onlarca medeniyete ev sahipliği yapan, zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran, Türk edebiyatına yön vermiş şair ve yazarların yetiştiği edebiyat şehri Diyarbakır'da, çocuklar kendi tarihini ve önemli şahsiyetleri tanıma fırsatı buldu.

Belediye, kitapların 70 bin adedinin basımını gerçekleştirerek, ilkokul öğrencilerine ulaştırdı.

Kırsalda eğitim gören öğrencilere yönelik de geleneksel gölge oyunu karakterleri olan Hacivat ve Karagöz oyunu sergilenmesi amacıyla etkinlik düzenleyen belediye, çocukların hem eğlenmelerini hem de milli kültür tarihinde önemli bir yeri olan karakterleri tanımalarını sağlıyor.

"Bu şahsiyetleri örnek alsınlar istedik"

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, AA muhabirine, belediye olarak yol, park, bahçe gibi rutin işlerin yanı sıra eğitsel ve kültürel faaliyetlere de ağırlık verdiklerini söyledi.

Türkiye'de ve dünyada iz bırakan şahsiyetleri çocuklara tanıtmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Koç, değerlerini bilen, inancına ve kültürüne sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çalışma sayesinde bu topraklardan çıkmış değerli insanları çocuklara tanıttıklarını dile getiren Koç, şöyle dedi:

"70 bin kitap bastırdık ve ilkokuldaki tüm çocuklarımıza ulaştırdık. Okullarda kitap okuma saati oluşturduk ve çocuklarımız sabah bu kitapları okuyor. Bu şahsiyetlerden ders alsınlar, bu topraklardan çıkmış şahsiyetleri tanısınlar, örnek alsınlar istedik. Buradan böyle şahsiyetlerin çıkacağına inanıyoruz, o yüzden böyle bir çalışma yaptık. Milli değerlerimizi bilsinler, kültürümüze sahip çıksınlar istedik. İnşallah çocuklarımız da bunu en iyi şekilde alıyorlar."

Projenin amacının çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak, okuma alışkanlığını kazandırmak ve liderlerin yetişmesini sağlamak olduğunu aktaran Koç, kırsalda eğitim gören çocuklara yönelik de Hacivat ve Karagöz oyunu sergilediklerini bildirdi.

Kırsal mahallelerde yaptıkları etkinlikten yaklaşık 5 bin öğrencinin faydalandığını anlatan Koç, "Çocuklar genellikle yabancı çizgi filmler izliyorlar, o karakterleri öğreniyorlar. Etkinlikle, onların yerine milli değerlerimizi öğrensinler istedik. Çocuklar çok mutlu oluyorlar, hem gülüyorlar hem de öğreniyorlar." dedi.

"Etkinlik çok güzeldi"

Kırsal Cumhuriyet Mahallesindeki Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlkokulu bahçesinde Hacivat ve Karagöz oyununu izleyen öğrencilerden Volkan Erdoğdu, Hacivat ve Karagöz oyunu ile çok eğlendiklerini, okullarının neşe ile dolduğunu söyledi.

Etkinliğin ardından 7 kitaptan oluşan set hediye edildiğini belirten Erdoğdu, hem güldüklerini hem de önemli kişiler hakkında bilgi sahibi olduklarını kaydetti.

Yaren Erdoğmuş ise Karagöz ve Hacivat oyunu sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Hacivat ve Karagöz'ü duymuştum ama görmemiştim. Etkinlik çok güzeldi. Arkadaşlarımızla çok eğlendik. Her zaman böyle etkinlikler yapılmasını istiyoruz. Kayapınar Belediye Başkanı Ünal Koç'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hacivat Ve Karagöz, Diyarbakır, Kayapınar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Diyarbakırlı çocuklar dünyaca tanınan değerlerle buluşuyor - Son Dakika


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