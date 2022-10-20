Alınan bilgiye göre, 22010 sefer sayılı Sivas istikametinden Erzurum istikametine seyir halindeki Doğu Ekspresinde 4'ncü vagonda kızıyla birlikte yolculuk eden Hatice Çolak (72) biranda kalp krizi geçirdi. Oturduğu koltuktan düşen kadın yere yığıldı. Bunun üzerine tren Erzincan 'ın Çadırkaya İstasyonunda durarak sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda vefat etti. Yaklaşık 1 saat Çadırkaya İstasyonunda duran Doğu Ekspresi Kars 'a gitmek üzere yoluna devam etti.

Kaynak: İHA

Doğu Ekspresi, Kalp Krizi, Erzurum, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Doğu Ekspresi'nde kalp krizi geçiren yaşlı kadın öldü - Son Dakika

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