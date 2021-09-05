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Son dakika haber | Elazığ'da jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu - Son Dakika

Son dakika haber | Elazığ'da jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu

05.09.2021 11:33

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da kaybolan 80 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından gece görüş termalleri kullanılarak 4 saat süren çalışma sonrasında bulundu.

Elazığ'da kaybolan 80 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından gece görüş termalleri kullanılarak 4 saat süren çalışma sonrasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesi Arındık bölgesinde Selahattin Güneş Arar'a ait 80 küçükbaş hayvan kayboldu. Arar, bölgenin dağlık ve kayalık arazi olması sebebiyle İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Bunun üzerine Arındık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı geniş kapsamlı çalışma başlattı. Havanın karanlık olması sebebiyle ekipler bölgede gece görüş termalleriyle arama yaptı. Bölgede yapılan 4 saatlik arama sonucunda sürü, 5 kilometre uzaklıkta dağlık alanda görüldü. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Jandarma ekiplerine teşekkür eden Arar, zor arazi şartlarına rağmen ekiplerin seferber olarak geçim kaynağı olan hayvanları bulduğunu belirtti. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Elazığ'da jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu
Son dakika haber | Elazığ'da jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu
Son dakika haber | Elazığ'da jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu
Son dakika haber | Elazığ'da jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Elazığ'da jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu - Son Dakika


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