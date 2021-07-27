Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşalı çocukların havuz keyfi - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesi, pandemi döneminde evlerinde kalarak sürece destek veren çocukları ücretsiz yüzme havuzuyla ödüllendiriyor. Gaziosmanpaşalı çocuklar, havuzlarda hem yüzme öğreniyor hem de eğleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında ilçede 3 farklı noktaya portatif yüzme havuzları kuruldu. Havuzlarda uzman eğitmenler tarafından haftanın 5 günü çocuklara yüzme eğitimleri veriliyor. Kurslara katılan arası 7-14 yaş arası çocuklar bir yandan yüzme öğreniyor, bir yandan da sıcak yaz günlerinin keyfini havuzlarda serinleyerek çıkarıyor.

Havuzlarda hijyen tedbirleri uygulanıyor

Portatif yüzme havuzları, Yeni Mahalle Dumlupınar Ortaokulu, Karadeniz Mahallesi Adnan Menderes İlkokulu ve Karayolları Mahallesi Spor Parkı'nda hizmet veriyor. Etkinlikte her seans bir saat sürerken ve her çocuk haftada 2 kez olmak üzere ayda toplam 8 saat temel yüzme eğitimi alıyor. Kız ve erkek çocukları için ayrı gruplar halinde, farklı saatlerde seanslar düzenleniyor. Havuzlarda hijyen kuralları ve korona virüs tedbirleri de en üst seviyede tutuluyor. Bu kapsamda havuzun temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılırken, çocuklar girişte ateş ölçümü yapılarak ve dezenfektan sıkılarak havuza alınıyor.

"Hocalarımız eşliğinde hem yüzme öğreniyoruz hem de eğleniyoruz"

Havuza girmeyi çok sevdiği ifade eden çocuklardan Muhammet Enes Yılmaz, "Pandemi sürecinde evde sıkıldığımız için böyle bir yüzme kursuna kaydolduk. Hem burada hocalarımız eşliğinde yüzme öğreniyoruz hem de eğleniyoruz tavsiye ederim" dedi.

"Pandemi yüzünden dışarı çıkamıyorduk"

Pandemi nedeniyle uzun süre evde kaldığını bugün ise yüzmeye gelmekten çok mutlu olduğunu dile getiren çocuklardan Bünyamin Yılmaz, "Aylardır evde kapalıydık. Pandemi yüzünden dışarı çıkamıyorduk. Buraya yüzme öğrenmeye geldik. Çok güzel eğleniyoruz. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL