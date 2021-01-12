Son dakika haberleri! GÜNDEM / 12 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına ve Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile toplantıya katılacak.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısının açılışında konuşacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Güngören ilçe kongresine katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avcılar ve Beylikdüzü'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(İstanbul/13.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, Kasım 2020 dönemi inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın 2020-2021 faaliyetlerini Ankara Devlet, Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenleyeceği basın toplantısında değerlendirecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler'i makamında kabul edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu mücadelesi başlayacak; ilk gün Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor- Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor- Galatasaray maçları yapılacak.

(Bursa/15.45/Sivas/18.45/Malatya/20.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımını, Fenerbahçe Beko da İspanya'nın TD Systems Baskonia takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30/20.45) (Fotoğraflı)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nun Kuzey Makedonya'daki mücadelesinde ilk maçında Bosna Hersek'le karşılaşacak.

(Üsküp/20.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ Fransa'nın JDA Dijon takımına, F Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka İtalya'nın Fortitudo Bologna takımına konuk olacak.

(Dijon/Bologna/22.30)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına Samsun Canik Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve Birevim Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Samsun/13.00/Kayseri/15.30/Elazığ/17.15) (Fotoğraflı)

7- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta teklerde yarı final maçları, çiftlerde final mücadelesi yapılacak.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı)

8- Judoda milli sporcuların da katıldığı "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da sürüyor.

(Doha/11.00)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- Kovid-19 aşılarının Türkiye'deki dağıtım sürecinin ayrıntıları netleşti

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki analizleri tamamlandıktan sonra Kovid-19 aşıları, 81 ile iklimlendirme özelliğine sahip, eksi 20 ile artı 20 derece arasında ayarlanabilir sıcaklıkta, 60-90 metreküp hacmindeki frigorifik araçlarla dağıtılacak

Tamamı canlı takip edilebilen araçların sıcaklığı, konumu ve içindeki ürünlerin tüm ayrıntıları nakil sırasında izlenebilecek

İllerde ise aşıların dağıtımı, bölge ihtiyaçlarına uygun 1, 5, 8 ve 13 metreküp hacimlerinde frigorifik araçlarla yapılacak

(Ahmet Sertan Usul-Ankara)

2- SALGININ DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ - ABD ekonomisi Kovid-19 salgınıyla sarsıldı

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, uzun süren bir ekonomik büyüme sürecinin ardından Kovid-19 salgınının neden olduğu krizle 2020'de derin bir resesyona girdi

Ülke ekonomisi, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 5, salgının etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği ikinci çeyrekte ise yüzde 31,4 ile tarihi bir daralma yaşadı

ABD'de salgın öncesi yüzde 3,5 ile son 50 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, salgının etkili olduğu ilk 2 ay içinde yüzde 14,7'ye yükseldi

Ülkede federal hükümetin bütçe açığı, 2020 mali yılında toplam 3,1 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı

Salgının vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki ekonomik etkisini sınırlamak için bu zamana kadar toplamda 4 trilyon dolara yakın mali destek sağlanırken, hızla hayata geçirilen parasal önlemler kapsamında faizler sıfıra çekildi, parasal genişleme başlatıldı

(Dilara Zengin/Washington)

3- GRAFİKLİ - Ege'nin güneş enerjisi kurulu gücü 1369 MW'ye çıktı

Son yıllarda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla Ege Bölgesi'nde güneş enerjisindeki kurulu güç 1369 megavata ulaştı

Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı:

"İklim krizinin etkilerini her geçen gün hissediyoruz. İklim krizi ile başa çıkmanın en önemli yollarından biri de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmektir. Umarım daha fazla yerlilik oranına sahip yenilenebilir enerji yatırımları 2021 yılında artarak devam eder"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

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