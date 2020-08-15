Covid hastası çoban, 2 bin 500 rakımdan ambulans helikopterle alındı

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin 2 bin 500 rakımlı Örencik Yaylası'nda koyunlarını otlatırken koronavirüs belirtileri görülen Nebi Yaşar, Sağlık Bakanlığı'nca bölgeye gönderilen helikopterle alınıp, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Testi sonucu pozitif çıkan Yaşar, kendisini yalnız bırakmadıkları için yetkililere teşekkür etti.

Irak sınırındaki Derecik ilçesinde yaşayan ve ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Örencik Yaylası'na çıkarak koyunlarını otlatan 2 çocuk babası Nebi Yaşar, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Yaşar'ın yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşadığını sağlık ekiplerine anlatılması üzerine, zaman kaybedilmeden bulunduğu bölgeden alınmasına karar verildi. Örencik Yaylası'nın derin vadiler ve sarp kayalıkların bulunduğu bir bölgede olduğu için Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek ambulans helikopter istendi. Bölgeye gönderilen helikoptere özel kıyafetli ekipler tarafından sedyeyle taşınan Nebi Yaşar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan testi, pozitif çıkan Yaşar, hastanede tedaviye alındı.

Kendisini yalnız bırakmayan Sağlık Bakanlığı'na teşekkür edip, durumunun iyi olduğunu belirten Nebi Yaşar, "Ben yayladayken hastaydım, üşüyordum. Ateşim çıktı. Tam olarak ne oldu bilmiyorum, ayaklarımın üzerinde duramıyordum. Yanımdakilere söyledim. Onlarda durumu muhtara anlattılar. Muhtar da karakola bildirdi. Karakol da bize ambulans helikopter gönderdi. Geldik buraya şu anda devlet hastanesindeyim. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntım yok. Doktorlardan da Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun. Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun" dedi.