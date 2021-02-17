Son dakika haberleri... Hizbullah lideri Nasrallah, kendilerine muhalif Şii aktivistin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hizbullah lideri Nasrallah, kendilerine muhalif Şii aktivistin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

17.02.2021 02:11
Son dakika haberleri... Hizbullah lideri Nasrallah, kendilerine muhalif Şii aktivistin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu, System.String[]

Son dakika haberleri... Lübnan'daki Hizbullah Örgütü Lideri Hasan Nasrallah, muhalif Şii Aktivist Lokman Slim'in öldürülmesinden örgütün suçlanmasını reddederek sorumluluğun İsrail'de olduğu imasında bulundu.

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü Lideri Hasan Nasrallah, muhalif Şii Aktivist Lokman Slim'in öldürülmesinden örgütün suçlanmasını reddederek sorumluluğun İsrail'de olduğu imasında bulundu.

Televizyon konuşması yapan Nasrallah, bu konuda siyasi tarafların suçlamaları Hizbullah'a çevirmesinin hiçbir örf, şeriat ve kanunda yeri olmadığını söyledi.

İsrail'in bir projesinin olduğunu hatırlatan Nasrallah, İsrail'in herhangi birini öldürebileceğinden emin olduğunu ve suikast olayına karışmasının mümkün olduğuna işaret etti.

Nasrallah, ülkede yaşanan hükümet krizinin uluslararası boyuta taşınması tehdidinin bir savaş çağrısı olduğunu ve yabancı kuvvetlerin davet edilmesi anlamına geldiğini belirterek, "Bu durum, İsrail'in çıkarına hizmet edebilir" şeklinde uyarıda bulundu.

Hükümet krizinin sorumluluğun Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a yüklenmesinin insaflı olmadığını dile getiren Nasrallah, hükümette 18 bakan olması gerektiği konusundaki ısrardan dolayı şaşkınlık yaşadığını aktardı.

Yeni hükümeti kurmayla görevlendirilen Saad el-Hariri, teknokratlardan oluşan bir hükümet kurmakta ısrarcı olduğunu belirterek yaklaşık iki ay önce sunmuş olduğu kabine listesi Avn tarafından reddedilmişti.

Kamu borcunun 90 milyar doları, işsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı Lübnan 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşarken, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama ve Kovid-19'la gelen ekonomik daralma ülkeyi çok zor duruma düşürdü.

Lokman Slim kimdir?

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde 1962'de Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lokman Slim, Fransa'da 4 yıl felsefe alanında üniversite eğitimi aldıktan sonra 1982'de Lübnan'da Arap edebiyatıyla ilgilenmeye başladı.

Sonraki yıllarda Lübnan ve bölgesel tarihi konularında çalışmalarda bulunmak üzere bir araştırma merkezi kuran Slim, İran'ın desteklediği Hizbullah'a muhalefetiyle tanınıyordu.

Gazeteci aktivist Slim, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da ülke geneline yayılan protestolarda Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde öne çıkan isimler arasında yer almıştı.

Resmi haber ajansı NNA, Lokman Slim'in, 4'ü kafasından ve biri sırtından olmak üzere 5 kurşunla öldürüldüğünün adli tıpta tespit edildiğini aktarmıştı.

Hizbullah'a muhalif Lübnanlı Şii aktivist Slim'in öldürülmesi, yerel ve uluslararası çapta yoğun tepkilere neden oldu.

Hizbullah, Lübnan, İsrail, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hizbullah lideri Nasrallah, kendilerine muhalif Şii aktivistin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti 13 şehitle ilgili Bakan Soylu'nun şahit gösterdiği Öznur Çalık, Pervin Buldan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı
Barcelona, evinde Paris Saint Germain'e 4-1 mağlup oldu Barcelona, evinde Paris Saint Germain'e 4-1 mağlup oldu         
00:51
Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı         
00:33
Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak         
22:15
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz         
21:56
Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu         
20:30
Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor         
20:00
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi         
14:40
Ev sahibi ile davalık olan Defne Samyeli'ye mahkemeden sevindiren haber Ev sahibi ile davalık olan Defne Samyeli'ye mahkemeden sevindiren haber         
14:32
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı         
13:53
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Çiftçinin yüzü gülüyor! Çileğe alternatif dikilen meyve 17 liradan alıcı buluyor Çiftçinin yüzü gülüyor! Çileğe alternatif dikilen meyve 17 liradan alıcı buluyor         
10:16
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak         
08:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 02:19:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Hizbullah lideri Nasrallah, kendilerine muhalif Şii aktivistin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei