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Son dakika haberleri... İETT ŞOFÖRÜ SİLAHLI SALDIRGANIN SAÇTIĞI DEHŞETİ ANLATTI - Son Dakika

Son dakika haberleri... İETT ŞOFÖRÜ SİLAHLI SALDIRGANIN SAÇTIĞI DEHŞETİ ANLATTI

13.01.2022 21:45

Bir son dakika haberine göre Eyüpsultan'da, otomobil sürücüsünün silah doğrulttuğu ve darbettiği İETT şoförü yaşadıklarını anlattı.

Eyüpsultan'da, otomobil sürücüsünün silah doğrulttuğu ve darbettiği İETT şoförü yaşadıklarını anlattı. Hüsnü Aslan, 'Saldırgan elindeki silahı bana doğrulttu ve araçtan aşağı inmemi söyledi. Ben de araçtan aşağı indim ve beni darbetti. Aynı zamanda elindeki silahla havaya 4 el ateş etti" dedi.

Olay, dün 11.00'da Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşandı. 99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü silahını çekerek, otobüs şoförüne saldırdı. Korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

'SALDIRGANI ARABASINA GERİ SOKMAYA ÇALIŞTIM"

Olayı anlatan İETT şoförü Hüsnü Aslan, '99Y hattında çalışıyorum. Eminönü'nden Yeşilpınar'a giderken bir araç önümüze geldi durdu. Araç önümüzde durunca bizde yoldan geçemedik. Benim kullandığım otobüsten iki yolcu indi ve araç sahibine 'yolu kapatmaması gerektiğini ve geçemediğimizi' söyledi. Fakat o ters cevap verdi. Tartışma uzayınca uyaran yolcu ile saldırgan arasında kavga çıktı. Kavga çıktığını görünce ben de otobüsten indim. Saldırganı arabasına geri sokmaya çalıştım. Saldırganı zorla aracına bindirdik" dedi.

'SALDIRGANIN CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

'Saldırgan 3-4 metre gittikten sonra birkaç dakika içinde olay yerine geri döndü ve elinde silah vardı" diyen Aslan, "Tam o esnada kavga ettiği yolcular gittiği için benim üzerime yöneldi. Elindeki silahı bana doğrulttu ve araçtan aşağı inmemi söyledi. Ben de araçtan aşağı indim ve beni darbetti. Aynı zamanda elindeki silahla havaya 4 el ateş etti. Arada bir silahı bana doğrultup 'öldüreyim mi' diyordu. Bir süre sonra saldırgan aracına bindi ve gitti. Saldırgan gittikten sonra hemen polis ve ambulans ekiplerini çağırdık. Önce hastaneye ardından emniyete gittik ve şikayetçi oldum. Bu tip olaylar İstanbul trafiğinde çok yaşanıyor. Ben bu saldırganın bir şekilde cezasını almasını istiyorum" dedi.

SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Bu arada olay yerine gelen Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, incelemeler sonucunda şüphelinin Ali İshak E. olduğunu tespit etti. Ekiplerin, silahlı sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri... İETT ŞOFÖRÜ SİLAHLI SALDIRGANIN SAÇTIĞI DEHŞETİ ANLATTI
Son dakika haberleri... İETT ŞOFÖRÜ SİLAHLI SALDIRGANIN SAÇTIĞI DEHŞETİ ANLATTI
Son dakika haberleri... İETT ŞOFÖRÜ SİLAHLI SALDIRGANIN SAÇTIĞI DEHŞETİ ANLATTI

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Eyüpsultan, Otomobil, Silah, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İETT ŞOFÖRÜ SİLAHLI SALDIRGANIN SAÇTIĞI DEHŞETİ ANLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İETT ŞOFÖRÜ SİLAHLI SALDIRGANIN SAÇTIĞI DEHŞETİ ANLATTI - Son Dakika
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