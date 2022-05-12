Son dakika haberleri! İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: SADECE MESLEK YAPMIYOR AYNI ZAMANDA SANAT YAPIYORLAR - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: SADECE MESLEK YAPMIYOR AYNI ZAMANDA SANAT YAPIYORLAR

12.05.2022 14:57
Son dakika haberleri! İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: SADECE MESLEK YAPMIYOR AYNI ZAMANDA SANAT YAPIYORLAR

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde Bahçelievler Devlet Hastanesi'ndeki hemşirelerle bir araya geldi.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde Bahçelievler Devlet Hastanesi'ndeki hemşirelerle bir araya geldi. Burada konuşan Memişoğlu, koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alındıktan sonra hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'i anarak, "Özellikle Kovid-19 döneminde kahramanlıklarınızın kıymetle anılacağına eminim. Hemşireler gününüzü kutluyorum. Çocuğunu göremeden Kovid-19 salgınında rahmetli olan Dilek Hemşire nezdinde bütün kahraman sağlıkçılara Allah rahmet eylesin" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde Bahçelievler Devlet Hastanesi'ndeki hemşirelerle bir araya geldi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programa Memişoğlu'nun yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 3. Bölge Başkanı Dr. Abdülvahit Sözüer, Bahçelievler Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Adnan Develioğlu ve hastanede çalışan hemşireler katıldı. Programda konuşan Memişoğlu, salgın döneminde hayatını kaybeden hemşireleri de anarak hemşireliğin önemini anlattı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgın döneminde vefakarlık gösteren hemşirelere teşekkür ederek, "Dünyaya örnek olacak kahramanlıkları gösteren insanlarsınız. Bizler sadece Kovid-19 ile mücadele etmedik. Sağlık sistemimizin, insan gücümüzün ne kadar çalışkan olduğunu dünyaya ispatladık. Bugün baktığınız zaman dünyanın gelişmiş ülkelerinde insanlar tedaviye ulaşamazken, bizler en yaşlısından en gencine kadar bütün insanlarımıza ücretsiz sağlık hizmetleri en iyi şekilde sunabildik. Bunun değeri bugün anlaşılıyor. Dünyadan insanlar Türkiye'ye geliyor. Bunun en önemli unsurları hemşire hanımlar ve hemşir beylerdir. Esasında sadece meslek yapmıyorlar. Aynı zamanda sanat yapıyorlar. Kovid döneminde insanları tedavi etmek için ailesinden uzak kalarak otellerde, yurtlarda kalan birçok hemşireyle gurur duyan biri olarak söylüyorum. İsmi duyulmamış kahramanlar var. Hemşirelik mesleği gerçekten sabır mesleği. Evinizde çok üzüntülü bir olay yaşasanız da gelip hastayı tedavi etme cesaretini gösteren insanlarsınız" dedi.

"KAHRAMAN SAĞLIKÇILARA ALLAH RAHMET EYLESİN"

Memişoğlu koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alındıktan sonra hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'i anarak, "Özellikle Kovid-19 döneminde kahramanlıklarınızın kıymetle anılacağına eminim. Hemşireler gününüzü kutluyorum. Çocuğunu göremeden Kovid-19 salgınında rahmetli olan Dilek Hemşire nezdinde bütün kahraman sağlıkçılara Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

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Bahçelievler Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Kemal Memişoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: SADECE MESLEK YAPMIYOR AYNI ZAMANDA SANAT YAPIYORLAR - Son Dakika


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