Son dakika haberleri... Kadınları taciz eden şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kadınları taciz eden şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı

18.01.2021 14:21

Son dakika habere göre Kadınları taciz eden şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı Çanakkale'de, 5 kadını elle taciz ettiği öne sürülen 'cinsel saldırı' şüphelisi gözaltına alındı.

Kadınları taciz eden şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 5 kadını elle taciz ettiği öne sürülen 'cinsel saldırı' şüphelisi gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak üzerinde meydana geldi. Mavi bir yağmurluk giyen ve kapüşonuyla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli H.E.'nin saat 17.30 sıralarında 5 farklı kadını elle taciz ettiği öne sürüldü. Mağdur kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların şikayeti üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, H.E. isimli zanlının kimliği belirledi.

5 kadını elle taciz ettiği öne sürülen H.E., mağdur kadınlar tarafından da teşhis edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... Kadınları taciz eden şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı
Son dakika haberleri... Kadınları taciz eden şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı
Son dakika haberleri... Kadınları taciz eden şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı
Son dakika haberleri... Kadınları taciz eden şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı

Atatürk Caddesi, Çanakkale, Saldırı, Taciz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Kadınları taciz eden şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika


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