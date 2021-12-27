Üye Girişi
Son dakika haberleri! KARS-I DİLBESTE TOPLULUĞU SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! KARS-I DİLBESTE TOPLULUĞU SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI

27.12.2021 08:44

Son dakika haberleri... KARS Müze Müdürlüğü ve Kars-ı Dilbeste Topluluğu ortaklığında, Sarıkamış Harekatının 107'nci yıl dönümü münasebetiyle hazırladığı dinleti ikinci gününde de büyük beğeni topladı.

KARS Müze Müdürlüğü ve Kars-ı Dilbeste Topluluğu ortaklığında, Sarıkamış Harekatının 107'nci yıl dönümü münasebetiyle hazırladığı dinleti ikinci gününde de büyük beğeni topladı.

'Kanlı Tabya' olarak bilinen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ndeki dinletiye Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Hakan Tunç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Müze Müdürü Yavuz Çetin, Kars36 Spor Kulübü Başkanı Erkan Aydın, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kars yöresinin usta aşıklarından Aşık Bahattin Yıldızoğlu ve Şair Kazım Kazaklı tarafından 'Sarıkamış Destanı' isimli şiirleri okundu. Ardından 'Kars-ı Dilbeste Topluluğu' solo ve koro şeklinde asker ve şehit temalı türküler, ağıtlar seslendirdi. Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde iki gün boyunca gerçekleştirilen dinleti ile katılımcılar duygulu anlar yaşadı. İzleyenlerden tam not alan topluluğu Vali Türker Öksüz ayrıca tebrik etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin de Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Kars-ı Dilbeste Topluluğunun kurucusu Doç. Dr. Sibel Polat'a ve ekibine gösterdikleri üstün performans nedeniyle teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Dinleti sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.

Polat açıklamasında başta Kars Valisi Türker Öksüz olmak üzere, Sarıkamış Harekatının 107'nci yıl dönümü kapsamında dinleti etkinliğinin gerçekleştirilmesini sağlayan Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin'e, Kars Müze Müdürü Yavuz Çetin'e, Kars36 Spor Kulübü Başkanı Erkan Aydın'a ve destek verenlere teşekkür etti.

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat tarafından düzenlenen müzik dinletisinin şefliğini KAÜ Öğretim Görevlisi Shamil İsmayilov üstlendi. Tarda Erdoğan Kına, Bağlama'da Mert Yılmaz ve Mazlumcan Öztürk, kabak kemanede Murat Yıldırım, balabanda Murat Kaya, ritimde Devran Tekdemir görev aldı. Koro ve solist olarak da Hatice Abalı, Kübra Bayram, Mine Nazan Ejder, Zeliha Başar, Tutku Beyza Tanyıldız, Ceyhan Altay, Nesrin Gözel, Gülistan Öztürk, Beyza Önal, Ceyhan Altay, Vedat Keskin, Zeliha Başar, Kader Aydın, Cansu Can Erdağı ve Danış Binici görev aldı.

Kars-ı Dilbeste Topluluğu'nun kurucusu Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat, Sarıkamış şehitlerini Türkiye'nin 3'üncü interaktif müzesi olma özelliğini taşıyan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinde anmanın son derece anlamlı olduğunu söyledi. Ayrıca Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ve Kars Müze Müdürü Yavuz Çetin'in destekleri ile vatanımız uğruna şahadet şerbeti içen Şehitlerimizi anmak üzere Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinde ilk defa gerçekleştirilen dinleti programını kurucusu olduğu Kars-ı Dilbeste Topluluğu ile gerçekleştirmelerinin kendilerini onurlandırdığını söyledi. Polat, bugünden sonrada aktif şekilde Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinde askere gidenlerin, gidip de dönmeyen Şehitlerimizin şiirleri, mektupları ve geride kalan acılı anne, baba, yar ağıtları ve türkülerini, şairlerimiz, aşıklarımız, mahalli icracılarımız tarafından yazılan şiirleri ve yakılan türküleri gönüllü icracılar ile müze olmasının yanı sıra Kanlı Tabya olarak da bilinen yüzlerce şehit verdiğimiz bu önemli tarihi alanda seslendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri! KARS-I DİLBESTE TOPLULUĞU SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI
Son dakika haberleri! KARS-I DİLBESTE TOPLULUĞU SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI
Son dakika haberleri! KARS-I DİLBESTE TOPLULUĞU SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI

YORUMLAR
500

Kafkas Üniversitesi, Turizm, Müze, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KARS-I DİLBESTE TOPLULUĞU SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI - Son Dakika


Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Borçlanma için 2022'yi beklemeyin Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Borçlanma için 2022'yi beklemeyin         
08:38
Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir? Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?         
08:28
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
4,9'luk sarsıntı sonrası şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem 4,9'luk sarsıntı sonrası şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem         
22:40
Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır         
20:31
Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı         
20:08
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05
3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti 3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti         
18:48
Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor         
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap         
17:25
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46

Son Dakika Haberleri
08:38 Altın ne kadar oldu? 27 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
08:37 Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Borçlanma için 2022'yi beklemeyin
08:27 Dolar kaç TL? 27 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?
08:17 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı
08:16 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!
08:14 MasterChef Türkiye'de yarışmaya bu hafta veda eden isim belli oldu
07:59 Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak
07:59 Kaçakçılık şubesinde memur olan polis evinde ölü bulundu
07:58 Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü
07:57 Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 08:54:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! KARS-I DİLBESTE TOPLULUĞU SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement