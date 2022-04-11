Son dakika haberleri... Kayseri'de tarım aleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kayseri'de tarım aleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı

11.04.2022 20:58
Son dakika haberleri... Kayseri'de tarım aleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım aleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım aleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akköy Mahallesi'nde bir tarım aleti çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, çalınan tarım aletinin Niğde'nin Edikli kasabasına götürüldüğü tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler C.A. ve M.Ç. tarım aleti ile yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen tarım aleti, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

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Yeşilhisar, Jandarma, Kayseri, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kayseri'de tarım aleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kayseri'de tarım aleti çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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