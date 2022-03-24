Son dakika haberleri... Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

24.03.2022 20:24
Son dakika haberleri... Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Son dakika haber: Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 19 Mart'ta kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 19 Mart'ta kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Büyükafşar ve çevre köylerde Serdar Çöçü'yü (41) bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), Kırıkkale, Afyon, Sivas, Kayseri, Samsun ve Ankara AFAD il müdürlükleri, il ve ilçe jandarma komutanlıkları ile Anda Derneğinden 134 personel katıldı.

Hava ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle dron ve paletli araçlardan da faydalanılan aramada, JAK'ye ait kadavra köpeği "Mavi" ile arama kurtarma köpekleri "Pati", "Badem" ve "Poyraz" da yer aldı.

Ekipler, çalışma alanlarını genişleterek aramalarına devam etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de köye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Ekipler, arama çalışmalarına yarın devam etmek üzere ara verdi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Serdar Çöçü'den, 19 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, bunun üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Kırıkkale, Jandarma, Engelli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Takımda yeni düzenleme! Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:25 Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 20:30:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement