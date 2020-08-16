Son dakika haberleri: Melikgazi Belediyesi BESK'ten milli takıma davet
Son dakika haberi: Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sporcuları Mehmet Erdoğan ve Harun Mut, Ampute A Milli takım seçmelerine davet edildi.
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sporcuları Mehmet Erdoğan ve Harun Mut, Ampute A Milli takım seçmelerine davet edildi.
Daha önce U23 milli takımı ile İngiltere'de düzenlenen turnuvada forma giyen ve elde edilen şampiyonlukta pay sahibi olan iki sporcu bu kezde A Milli takım kampına davet edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Faruk Şahin, " 2019 -2020 sezonu ikinci yarısında covid-19 nedeniyle tescil edildi ve takımımız ligi 5. sırada tamamladı. Süper Lig'e yükselememenin üzüntüsünü oyuncularımızın milli takım kampına çağrılması ile telafi ettik. Oyuncularımızın A Milli takım seçmelerine davet edilmesi bizleri yeniden motive etti ve kardeşimizin sayesinde yaptığımız sporun değerini tekrar anladık. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada liglerin Ekim sonu ya da Kasım başı gibi başlayacağını belirtti. Bizler de bu doğrultuda hem tekerlekli sandalye basketbol hemde ampute futbol takımlarımız için sporcu kardeşlerimizle görüşüp anlaşarak uygun bir tarihte antrenmanlara başlayacağız.2020-2021 sezonunda da hem şehrimize hemde Melikgazi Belediyemize layık bir kulüp olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:29
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri: Melikgazi Belediyesi BESK'ten milli takıma davet - Son Dakika Spor
Son Dakika Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mame Thiam ile otelde transfer görüşmesi yaptı Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor Beşiktaş İskelesi'ndeki dükkanlar, İBB'nin talebiyle tahliye ediliyor Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz