Son dakika haberleri... Ölüm kuyusuna 2 tutuklama; ölen gencin kuyudaki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ölüm kuyusuna 2 tutuklama; ölen gencin kuyudaki son görüntüleri ortaya çıktı

13.01.2021 09:46

Son dakika haberler... Ölüm kuyusuna 2 tutuklama; ölen gencin kuyudaki son görüntüleri ortaya çıktı Adana'da 1 kişinin öldüğü bir kişinin ise 6 saat sonra toprak altından sağ çıkartıldığı kuyunun su kuyusu olmadığı, define kuyusu olduğu ortaya çıktı Olayla ilgili iki zanlı, "taksirle ölüme sebebiyet verme ve kaçak...

Ölüm kuyusuna 2 tutuklama; ölen gencin kuyudaki son görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 1 kişinin öldüğü bir kişinin ise 6 saat sonra toprak altından sağ çıkartıldığı kuyunun su kuyusu olmadığı, define kuyusu olduğu ortaya çıktı

Olayla ilgili iki zanlı, "taksirle ölüme sebebiyet verme ve kaçak yolla define aramak" suçundan tutuklandı

Hayatını kaybeden gencin ağabeyi ve sağ kurtulan genç zanlılardan şikayetçi olurken, tutuklanan İbrahim Ç.'nin hayatını kaybeden gence gaz maskesi taktığı görüntülerde ortaya çıktı

ADANA - Adana'da 1 kişinin öldüğü bir kişinin ise 6 saat sonra toprak altından sağ çıkartıldığı kuyunun su kuyusu olmadığı, define aramak için kaçak açılan kuyu olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Hayatını kaybeden gencin, kuyudaki son görüntüleri de ortaya çıktıb

Olay, 19 Aralık 2020 tarihinde öğle saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesinde meydana geldi. Açılan kuyuda işçi olarak çalışan Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye gelen giden Can-Kur ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Saatlerce süren çalışma sonucu Mehmet Yalın göçük altından 6 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Yalın, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Ekipler göçükten 10 saat sonra ise Mehmet Köstekçi'nin cansız bedenine ulaştı. Köstekçi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Köstekçi daha sonra yakınları tarafından toprağa verildi. Hastanede tedavisi devam eden, belinde çatlak, 6 saat havasız kaldığı için ciğerlerinde problem oluşan Yalın ise hastaneden taburcu oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapmasında kuyunun su çıkarmak için değil define aramak için açılın kaçak bir kuyu olduğu değerlendirildi. Bu nedenle savcılığın talimatıyla İbrahim Ç. ve Dursun D. gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde suçlamaları kabul etmezken çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "taksirle adam öldürme ve kaçak yollarla define aramaktan" tutuklandı.

Bu arada göçük altında kalarak hayatını kaybeden Köstekçi'nin de son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tutuklanın İbrahim Ç. gaz maskesi hazırlayıp Köstekçi'ye takıyor. Köstekçi ile yanındaki diğer arkadaşıyla şakalaşıyor.

"Define aradıklarını söylemediler"

Köstekçi'nin ağabeyi Fatih Köstekçi, "Bizim bildiğimiz kardeşim su kuyusuna çalışmaya gidiyordu. Saat 3.30'da kardeşim göçük altında kalmış. Olay su kuyusu değil, kendilerini kurtarmak için yalan söylüyorlar. Define aradıklarını ve hepimiz ortaktı diye söylüyorlar. Onlar hiç kuyuya inip çalışmıyordu Su arama işi yok, orada bir lahit veya kitabe gibi bir şey arıyorlarmış en son duyduklarım bunlar. Define arıyorlarmış ve bu yüzden benim kardeşimi kurban ettiler. Ben sonuna kadar şikayetçiyim ve Cumhuriyet Baş Savcılığından rica ediyorum bu konuyla ilgilensinler. Bu olayda 2 tutuklama var ama benim dileğim hepsinin tutuklanmasıdır. Ben, kardeşime gel yanımda takıl harçlığını vereceğim dediğimde, şuan su kuyusunda çalışıyorum dedi. Kesinlikle define arandığını bilmiyordu benim kardeşim. Olay günü evin önünde oturuyordum eşim çağırdı televizyona bak dedi Mehmet ve kardeşimin göçük altında kaldığını ve yanında bulunanların oradan kaçarak onları ölüme terk ettiğini gösteriyordu" dedi.

Sağ kurtulan işçi Yalın ise şöyle konuştu:

"Olaydan sonra bir şey hatırladım ve bunların gerçekten define aradığına emin oldum. Su kuyusu kazıyoruz diye çalıştırmışlardı, bizde paramızı alıp evimize gidiyorduk. Lüks bir otomobil ile Özdemir diye biri geldi elinde iki çanta vardı hep beraber içeri girdiler. Ortalama 40 dakika durduktan sonra hepsi dışarı çıktı. Yanlarında abla dediğimiz Ajda diye biri vardı ne yapacağımıza kadar her şeyi o organize ediyordu. Define aradıklarından hiç şüphelenmedik biz sadece paramızı alıyorduk. Bazen defineyle ilgili bir şey dediğimizde hemen konu değişiyordu ya da bu toprağın rengi bile farklı diyorlardı.

Son dakika haberleri... Ölüm kuyusuna 2 tutuklama; ölen gencin kuyudaki son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Ölüm kuyusuna 2 tutuklama; ölen gencin kuyudaki son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Ölüm kuyusuna 2 tutuklama; ölen gencin kuyudaki son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Ölüm kuyusuna 2 tutuklama; ölen gencin kuyudaki son görüntüleri ortaya çıktı

Define, Yalın, Adana, Vefat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ölüm kuyusuna 2 tutuklama; ölen gencin kuyudaki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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