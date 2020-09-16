Son dakika haberleri! Orhangazi'de orman işçisi barakada ölü bulundu - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir orman işçisi, kaldığı barakada ölü bulundu.
Düzce'den geldiği ilçede Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki Gürle Dağı'nda çalışan Yaşar Özkan'ın (56) barakada hareketsiz olduğunu gören mesai arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından öldüğü belirlenen Özkan'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:59 - Kaynak: AA
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