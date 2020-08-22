Son dakika haberleri! Rusya'nın yatırım iklimi ve devlet destekleri mercek altına alındı - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) işbirliğiyle 'Rusya'da Yatırım İklimi ve Sanayi Yatırım Projelerine Devlet Destekleri' programı, video-konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa, UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Güler, Rus-Türk İşadamları Birliği Başdanışmanı Samih Güven ve MonDef Genel Müdürü Nejat Özçimen de katıldı. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO olarak Covid-19 salgın süreci ve sonrasında iş dünyasına yeni ufuklar açacak stratejik toplantılara devam ettiklerini söyledi. Baltık ülkeleri ile başlayan devamında Bulgaristan, Birleşik Krallık ve Ukrayna ile yapılan video seminerlerin 5.'sini Rusya ile sürdürdüklerini kaydeden Şener, "Yeni tip koronavirüs tüm dünya için daha önce hiç tecrübe edilmemiş zor bir sınav oldu. Bu bağlamda bölgesinde iki güçlü ülke olan Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerinin daha da güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Bursa'nın ticaret hacmi 460 milyon dolar

Türkiye ve Rusya'nın uzun yıllara dayalı köklü bağlara sahip iki ülke olduğuna işaret eden Şener, "Rusya, ülkemiz için hem siyasi hem de ekonomik açıdan özel bir öneme sahip. Türkiye ve Rusya'nın ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 21,7 milyar dolara ulaştı. Ticaretimizi önümüzdeki dönemde daha dengeli bir biçimde artırmamız gerekiyor. Devlet başkanlarımızın belirlemiş olduğu 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için önümüzde çok ciddi ve uzun bir yol var. Bursa özelinde baktığımızda Rusya ile ticaret hacmimizin 460 milyon dolar düzeyinde olduğunu görüyoruz. Rusya'ya 623 firmamız ihracat gerçekleştiriyor. Bursa'mız da Rusya sermayeli 20 firma faaliyet gösteriyor. BTSO olarak ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda Rus firmalarıyla ticaret köprülerini güçlendirmeye büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya ihracat artıyor

UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, UİB olarak Rusya pazarına ayrı bir önem verdiklerini belirterek, "Rusya, ülkemiz açısından da dış ticaret hacmimizin oldukça fazla olduğu bir ülke. Rusya, 2019 yılında UİB'nin ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 13. sırada yer alıyor. 2020 yılı ocak ve temmuz aylarında pandemi sebebiyle bir miktar toplam ihracatta düşme var. Rusya'ya yapılan ihracat bu dönemde yüzde 16.76 azalmış, 274 milyon dolar gerçekleşti. UİB olarak Rusya'da önemli etkinlikler gerçekleştirdik. Rusya için ihracatçılarımızla birlikte ortak çalışıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret köprüsünün daha fazla güçlenmesi için her zaman destek vermeye hazırız." diye konuştu.

"Rusya emek verilmesi gereken bir pazar"

Rus-Türk İşadamları Birliği Başdanışmanı Samih Güven, Rusya'daki makroekonomik veriler konusunda bilgiler verdi. Pandemi sürecinde yapılan web seminerlerinin oldukça verimli olduğunu kaydeden Güven, 2013 yılından bu yana Rusya ekonomisini takip ettiğini söyledi. Pandeminin dünyada birçok algıyı değiştirdiğini ifade eden Güven, şöyle konuştu: "Rusya aslında makro dengelerini sağlayan önemli bir ülke. Bölgeler yatırım konusunda istekli ve hevesli. Neden Rusya önemli? Ülkede öne çıkan değişim dinamiklerinde ilk sırada dijitalleşme öne çıkıyor. Rusya'da kurumsal hareket eden firmaların daha fazla başarılı olduğunu görüyoruz. Rusya emek verilmesi gerektiren bir ülke."

"Devlet destekleri önem kazandı"

MonDef Genel Müdürü Nejat Özçimen, sunumunda Rusya'daki devlet teşvikleri konusunda bilgi verdi. Rusya'daki devlet desteklerinin Türkiye'deki teşviklerle benzer yönlerinin olduğunu dile getiren Özçimen, "Teşvikler bölgeden bölgeye değişiyor. Özel ekonomik bölgelerde KDV muafiyeti var. Emlak, taşıt, ulaşım ve arsa vergisinde önemli avantajlar var. Yüzde sıfıra inen vergi teşvikleri bunlar. Personel maaşlarına yönelik de indirimler bulunuyor. Rusya büyük bir coğrafya. Yatırımcının kendini güvende hissetmesi önemli bir faktör. Yatırımcıyı 10-15 yıl koruma kalkanı görevi gören programlar hayata geçti. Rusya'da devlet destekleri de oldukça önem kazandı. Destekler iş dünyasını motive ediyor." diye konuştu.

Tataristan iş dünyası için fırsatlar taşıyor

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Güler, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde düzenlenen web seminerlerinin firmalara önemli ufuklar kazandırdığını söyledi. Programın firmalara Rusya konusunda ciddi farkındalık oluşturduğunu kaydeden Güler, 1985 yılında kurulan DEİK'te 139 ülkede iş konseyinin olduğunu, Türk-Rus İş Konseyi'nin de 1988'e kadar geçmişinin olduğunu belirtti. Hüseyin Güler, "Önümüzdeki dönemde yeni fırsat alanları ve tecrübe konusunda yuvarlak masa toplantılarıyla daha kapsamlı konuyu işleyebiliriz. DEİK İş Konseyinde Rusya ile ilgili konuları sıklıkla masaya yatırıyoruz. Rusya özeline değinirsek, Tataristan iş dünyasına önemli fırsatlar sunuyor. Tataristan Cumhurbaşkanı geçtiğimiz dönemde Bursa'yı ziyaret etmişti. Bölgenin makine, otomotiv yan sanayi ve mobilya sektörlerinde fırsat penceresi var. Rusya ile ticari ilişkileri güçlendirmek için uzman gruplarıyla ortak hareket etmek iyi olacaktır." şeklinde konuştu. - BURSA