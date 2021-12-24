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Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri, buluşma noktaları Bardız'da törenle anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri, buluşma noktaları Bardız'da törenle anıldı

24.12.2021 15:19
Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri, buluşma noktaları Bardız'da törenle anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler, törenle anıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler, törenle anıldı.

Valilik öncülüğünde düzenlenen programda, "Bardız" olarak bilinen ve Erzurum'dan hareket eden birliklerin Sarıkamış'a harekatı öncesi en önemli buluşma noktası Gaziler Mahallesi'nde yer alan ve Türk bayraklarıyla donatılan Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erzurum'daki birliklerin 22 Aralık 1914'teki hareketiyle başlayan ve 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, söz konusu tarihte olduğu gibi 85. Alay Sancağı'nın buradaki köy camisinin minaresine çekilmesi temsili olarak canlandırıldı.

Sancağın minareye asılmasının ardından ezan okunarak, şehitler için askerlerce 21 pare saygı atışı yapıldı.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı için yola çıkan birliklerin Bardız'da, 107 yıl önce dünya tarihindeki en büyük destanlardan birini yazdığını söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nda, "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası esir kalmış vatan topraklarına ilk kez Türk askerinin girdiğini belirten Memiş, "O askerin gelişindeki yollar cennet bahçeleri gibi gül kokuyordu. Dünyanın en büyük itaat destanı bu topraklarda yazıldı. O yiğitlerin toprağa düşen bedenleri, bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir, dünya durdukça bu milletin bu topraklarda var olacağının göstergesidir." dedi.

Memiş, Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin yüreklerinde taşıdığı manevi ateş ve ruhu, bugün sınır ötesi operasyonlara katılan Mehmetçik'in de sergilediğini ifade etti.

"Onlara layık olmak üzerimize vebaldir"

Kahraman askerlerin ruhlarında taşıdığı ateşin vatan sevgisi olduğunu belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum'dan yola çıkarak Kaleboğazı, Narman, Oltu, Köprüköy, Bardız ve Kosor Boğazı'nda aslanlar gibi savaşarak gelen bu cengaverler, 'bitti', 'yıkıldı' denilen bir devletin ve onu oluşturan milletin en zayıf sanıldığı anlarda bile neler yapabileceğini, diğer milletlerden ne farkının olduğunu burada ortaya koymuştur. Bu yüzdendir ki Allahuekber ve Soğanlı dağlarını aşarak hedeflerine ulaşan 3. Ordunun 9. ve 10. kolorduları, günümüzde en modern teçhizatla bile başka orduların göze bile alamayacağı bir işi o tarihte başarmışlardır. Dünyadaki ordular hiçbir zaman kahraman Türk ordusu kadar gözü kara, cefakar ve itaatkar değildir. Onlara layık olmak üzerimize vebaldir."

Türkiye İzciler Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı da Kovid-19 salgını nedeniyle programa kısıtlı sayıyla katılım sağladıklarını, sonraki programlarda yüzlerce izciyle Bardız'a geleceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar, Bardız Yayla Şehitliği'ne geçerek dua etti.

Mısırlı izciler de şehitleri andı

Tören öncesinde Bardız Yayla Şehitliği'nde bulunan, 107 yıl önce şehit düşen askerlerin isimlerinin yazılı olduğu karla kaplı sütunları, alandaki jandarma komando ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen elleriyle temizledi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Şahin, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek ile diğer protokol üyeleri ve 3'ü Mısırlı olmak üzere 60 izci katıldı.

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Erzurum, Çatışma, Şenkaya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri, buluşma noktaları Bardız'da törenle anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri, buluşma noktaları Bardız'da törenle anıldı - Son Dakika
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