Son dakika haberleri | Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

23.03.2022 23:26
Son dakika haberleri | Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Mogadişu havalimanının da yer aldığı güvenli bölgede düzenlenen terör saldırısında 7 güvenlik gücü personelinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

YORUMLAR
500
UNSOM, Somali'deki havalimanı saldırısını kınadı UNSOM, Somali'deki havalimanı saldırısını kınadı Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 3 polis yaralandı Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 3 polis yaralandı

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu, Somali, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:19 Öğrenci ders sırasında öğretmenine saygısızca davranmıştı! Sosyal medyada tepki çeken video ile ilgili soruşturma başlatıldı
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
21:02 İzel'den yıllar sonra gelen itiraf! Çelik ile neden küstüğünü açıkladı
22:23 Eko İklim Zirvesi öncesi Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama: İklim değişikliği devrimini Ankara'dan başlatmak istiyoruz
21:57 ABD'nin üzerinde çalıştığı Ukrayna raporu tamamlandı! Rusya için "Savaş suçu işliyorlar" dedi
21:55 Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında
21:44 Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 23:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement