Son dakika haberleri... Ürdün ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 2 bin 626'ya, Cezayir'de 2 bin 393'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 373 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 626'ya, vaka sayısının 210 bin 709'a yükseldiği, 142 bin 710 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin daha vefat ettiği, 1044 kişinin enfekte olduğu, 622 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 2 bin 393'e, vaka sayısı 81 bin 212'ye yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı 52 bin 628'e çıktı.