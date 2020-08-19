Son dakika haberleri... Vali Yılmaz'dan şehit Eyvaz'ın ailesine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri... Vali Yılmaz'dan şehit Eyvaz'ın ailesine ziyaret

Son dakika haberlerine göre Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 22.02.2005 tarihinde Denizli'nin Çivril ilçesinde Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Umut Eyvaz'ın ailesini Sumbas'taki evlerinde ziyaret etti.

Son dakika haberleri... Vali Yılmaz'dan şehit Eyvaz'ın ailesine ziyaret, System.String[]

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 22.02.2005 tarihinde Denizli'nin Çivril ilçesinde Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Umut Eyvaz'ın ailesini Sumbas'taki evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu da yer aldı. Ziyaret sırasında şehit Eyvaz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Umut Eyvaz'ın annesi Lütfiye Eyvaz ile bir süre görüşen Vali Erdinç Yılmaz, "Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Cenab-ı Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin her zaman yanında olacağız. Kapımız gönlümüz onlara her daim açık olacaktır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. "diye konuştu.

Şehidin annesi Lütfiye Eyvaz, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensuplarına ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, Şehidimizin annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. - OSMANİYE

Jandarma, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:39

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Vali Yılmaz'dan şehit Eyvaz'ın ailesine ziyaret - Son Dakika
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