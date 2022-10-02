Son dakika haber | Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu' başlatıldığını ve ilk gün 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 15 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Eren Abluka İlkbahar-Yaz Operasyonları, 30 Eylül 2022 tarihi itibarı ile sona erdi. Ardından 01 Ekim 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları başlatıldı. Operasyonların ilk serisi olan 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' bugün itibarıyla Şırnak Bestler-Dereler Bölgesinde başladı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1600 personel görev alıyor.İstihbarata dayalı SİHA destekli yapılan operasyonun ilk gününde; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinden 1 M16 piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 4 M16 piyade tüfeği şarjörü, 5 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 117 adet M16 piyade tüfeği mühimmatı, 60 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 sırt çantası, termal kıyafet, keskin nişancı elbisesi ve muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildi.Ayrıca bölgede yapılan arazi arama/tarama faaliyetinde örgüt mensuplarına ait bulunan bir sığınak içerisinde 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 Bixi makineli tüfek, 1 M24 keskin nişancı tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 sinyal dedektörü, kablo, sırt çantası, battaniye, gıda ve temizlik maddesi bulundu.İLKBAHAR-YAZ OPERASYONLARINDA 98 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİBu arada 2022 Eren Abluka İlkbahar-Yaz Operasyonlarında; 75'i ölü olmak üzere toplam 98 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda özellikle terör örgütünün sözde lider kadrosu hedef alındı ve 3'ü yeşil, 13'ü turuncu ve 12'si gri olmak üzere toplam 28 sözde lider kadrosundaki terörist etkisiz hale getirildi. Böylece yurt içindeki terörist sayısı tarihin en düşük sayısına düştü. Ayrıca terör örgütüne ait 490 mağara/sığınak/depo imha edildi ve 368 silah, 710 el bombası, 110 mayın/el yapımı patlayıcı, 330 bin değişik çapta mühimmat ile 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk bitkisi ve 12 ton toz esrar ele geçirildi.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.
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