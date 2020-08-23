Son dakika... İnegöl Belediyespor, Caner Dengin'i kadrosuna kattı

Tecrübeli libero için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, başkan vekili Nuhi Solak ile yönetim kurulu üyesi Tolga Kaya katıldı. İmza töreni öncesi açıklama yapan Solak, şunları söyledi:

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:25

Kaynak: DHA

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