Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinde zirveye çıktıktan sonra etkisini kaybediyor. İspanya'dan gelen haber de salgının seyriyle ilgili sevindirici nitelikte.

SON 24 SAATTE SADECE BİR KİŞİ

İspanyol makamlarının açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte sadece bir kişi hayatını kaybetti. Böylece İspanya'da toplam can kaybı 27 bin 118 oldu.

EN ÇOK KAYIP VEREN 5. ÜLKE

İspanya, koronavirüse en fazla kayıp veren ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor. Worldometers internet sitesinin verilerine göre salgında en fazla kayıp veren ülkeler arasında 100 bin 825 ölümle ABD ilk sırada yer alıyor. Amerika'yı 37 bin 460 ölümle İngiltere, 32 bin 955 can kaybıyla İtalya, 28 bin 530 vefatla Fransa takip ediyor. İspanya ise 27 bin 118 ölümle bu ülkelerin arasında 5. sırada bulunuyor.